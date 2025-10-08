Große Namen, große Erwartungen – und trotzdem das Formtief: 1860 München steckt mitten in der Krise. Ohne Trainer und mit fünf Spielen ohne Sieg sieht die nähere Zukunft nicht wirklich vielversprechend aus. Im Sommer war der Hype groß: Mit Kevin Volland und Florian Niederlechner schien der TSV 1860 München für die 3. Liga gerüstet wie selten zuvor. Die 3. Liga im kostenlosen Livestream auf Joyn: Mit Hansa Rostock vs. SV Wehen Wiesbaden am 18. Oktober (14 Uhr) im NDR Laut der "Bild" verzichtete Volland für seinen Jugendklub auf 95 Prozent seines ursprünglichen Gehalts bei Union Berlin. "Bei beiden Spielern, also Kevin [Volland] und Flo [Niederlechner], hat man nie über Zahlen gesprochen. Man hat mehr über Ziele gesprochen", erklärte der Geschäftsführer Sport Christian Werner noch im Sommer: "Wir haben brutale Ziele." Alemannia Aachen vs. FC Ingolstadt im kostenlosen Livestream auf Joyn: Am 18. Oktober (14 Uhr) im WDR/BR Dazu kamen Max Christiansen von Hannover 96 und Sigurd Haugen vom dänischen Klub Aarhus – für die dritte Liga absolute Hochkaräter. Insgesamt verstärkte sich der Verein mit zehn neuen Spielern, zusätzlich wurden fünf Talente aus der U19 hochgezogen.

1860 München verliert den Anschluss an die Spitze Der Saisonstart war noch vielversprechend: Nach fünf Spieltagen standen die Löwen mit drei Siegen und zwei Unentschieden auf Platz 2. Dann begann der Abwärtstrend. Drei Niederlagen am Stück, nur ein Punkt, 1860 rutscht in den Bereich der Bedeutungslosigkeit. Nach der dritten Niederlage in Folge musste Trainer Patrick Glöckner nach acht Monaten seinen Platz räumen. Auch Geschäftsführer Sport Christian Werner verließ den Verein zugleich. Nick Woltemade reist an, auch Kevin Schade kommt

Nico Schlotterbeck will angeblich sein Gehalt mehr als verdoppeln Für zwei Spiele übernahm Interimscoach Alper Kayabunar. Doch auch unter ihm wollte der Knoten nicht platzen. Nach der 0:1-Niederlage bei Wehen Wiesbaden resümierte Kayabunar: "Es tut natürlich extrem weh, wenn du das Spiel so verlierst. Wir haben uns eigentlich viel vorgenommen, wir wollten im letzten Drittel besser sein." Mit dieser Niederlage warten die Löwen damit seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Die Löwen stecken im sportlichen Tief Auch der Starsturm zeigt bisher nur begrenzte Wirkung: Sigurd Haugen erzielte bislang drei Tore, Volland und Niederlechner jeweils zwei. Immerhin kommt Volland auf drei Vorlagen, Niederlechner auf zwei, was die Statistik etwas aufhellt. Doch für den erhofften Aufschwung wird mehr gebraucht. Teilweise liegt es an Verletzungen – Volland fehlte zuletzt wegen einer Fleischwunde – und an fehlender Abstimmung im Offensivspiel. Hinzu kommt, dass die Mannschaft unter Interimscoach Kayabunar bislang eher risikoarm agierte, wodurch das Offensivduo nur selten ins Rollen kommt. Auch defensiv steht 1860 alles andere als stabil: In den bisherigen zehn Saisonspielen gelang es nur ein einziges Mal, ohne Gegentor zu bleiben.

Trainersuche stockt – Mang und Paula unter Druck Die Trainersuche zieht sich hin und bleibt das drängendste Problem. TSV-Präsident Gernot Mang stellte nach der neuesten Niederlage gegen Wehen Wiesbaden klar: "Die Verpflichtung eines neuen Trainers hat absolute Priorität. Wir hoffen wirklich, dass wir bis Ende der Woche einen neuen Trainer an der Seitenlinie haben." Mögliche Kandidaten wurden noch nicht öffentlich gemacht, Gespräche laufen offenbar bereits. Interimstrainer Kayabunar darf nicht als Löwen-Trainer bleiben, da ihm die Lizenz für die 3. Liga fehlt. Hinzu kommt: Der neue Coach soll nicht nur kurzfristig für Ergebnisse sorgen, sondern laut Mang auch "die Mannschaft weiterentwickeln, in einen fitten Zustand bringen und vor allem auf die jungen Spieler setzen." Geschäftsführer Manfred Paula führt die Gespräche – doch die Entscheidung zieht sich, auch weil die sportliche Leitung nach den Abgängen von Glöckner und Werner erst wieder neu strukturiert werden muss.

TSV 1860 München vor Härtetest: Topspiele gegen Duisburg und Cottbus Für Unruhe sorgt das allemal: Mit jedem Tag ohne Cheftrainer wächst die Unsicherheit, wer die sportliche Richtung vorgibt und wie es nach der Länderspielpause weitergeht. Die kommenden Spiele stellen die Löwen vor echte Herausforderungen: Mit dem aktuellen Tabellenführer MSV Duisburg und dem Zweiten Energie Cottbus warten zwei Top-Gegner. "Auf den neuen Trainer wartet zum Auftakt gleich ein knackiges Spiel", erklärte Mang. Bis dahin muss die Mannschaft versuchen, das Formtief zu überwinden und die Köpfe frei zu bekommen.

Trotz Krise bleibt die Hoffnung: Nachwuchs macht den Löwen Mut Neben der ersten Mannschaft gibt es aber auch Positives aus der Nachwuchsarbeit: Die U21 steht in der Bayernliga als Tabellenführer da - und die U19 gewann das Derby gegen die Bayern mit 1:0. Trotz der Rückschläge ist Mang überzeugt, dass die Löwen wieder eine Rolle im Aufstiegsgeschehen spielen können: "Wir werden da auch noch ein Wörtchen mitreden." Doch bis dahin bleibt Geduld gefragt – und die Hoffnung, dass der neue Trainer die Wende bringt.