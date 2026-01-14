Afrika-Cup: Bayern-Star Nicolas Jackson mit Senegal im Finale - Titeltraum von Mo Salah geplatzt

Die Senegalesen stehen im Finale, während für die Ägypter um Mohamed Salah der Traum vom Titel geplatzt ist.

Mohamed Salahs Titeltraum beim Afrika-Cup bleibt unerfüllt: Der Starspieler des FC Liverpool hat mit Ägypten das Finale verpasst. Die "Pharaonen" unterlagen im ersten Halbfinale am Mittwoch in Tanger, Marokko dem Senegal mit 0:1 (0:0).

Topstar Sadio Mane, einst Profi vom FC Bayern, traf entscheidend für den Senegal (78.). Die "Löwen der Teranga", bei denen Münchens Stürmer Nicolas Jackson in der Startelf stand, verdienten sich den Finaleinzug mit einem dominanten Auftritt und bekommen damit die Chance auf den zweiten Triumph nach 2022.

Den zweiten Teilnehmer für das Finale am Sonntag (20:00 Uhr) ermitteln am Abend Gastgeber Marokko und Nigeria.