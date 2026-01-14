- Anzeige -
Fußball

Afrika-Cup: Bayern-Star Nicolas Jackson mit Senegal im Finale - Titeltraum von Mo Salah geplatzt

  • Aktualisiert: 14.01.2026
  • 20:34 Uhr
  • SID

Die Senegalesen stehen im Finale, während für die Ägypter um Mohamed Salah der Traum vom Titel geplatzt ist.

Mohamed Salahs Titeltraum beim Afrika-Cup bleibt unerfüllt: Der Starspieler des FC Liverpool hat mit Ägypten das Finale verpasst. Die "Pharaonen" unterlagen im ersten Halbfinale am Mittwoch in Tanger, Marokko dem Senegal mit 0:1 (0:0).

Topstar Sadio Mane, einst Profi vom FC Bayern, traf entscheidend für den Senegal (78.). Die "Löwen der Teranga", bei denen Münchens Stürmer Nicolas Jackson in der Startelf stand, verdienten sich den Finaleinzug mit einem dominanten Auftritt und bekommen damit die Chance auf den zweiten Triumph nach 2022.

Den zweiten Teilnehmer für das Finale am Sonntag (20:00 Uhr) ermitteln am Abend Gastgeber Marokko und Nigeria.

Afirka-Cup: Wieder keine Kontinetalmeisterschaft für Salah

Rekordsieger Ägypten bekommt dagegen keine Chance auf den achten Triumph.

Dabei hatte Salah, der zuletzt beim FC Liverpool für mächtig Wirbel gesorgt hatte, so sehr auf seine Krönung bei dem kontinentalen Wettbewerb gehofft.

Denn der Titel fehlt ihm weiter in seiner Sammlung. Sowohl 2017 als auch 2022 - auch damals gegen den Senegal - verlor Salah mit Ägypten Finals beim Afrika-Cup.

Auch interessant: FC Bayern München: Warum das Jahr 2026 für Aleksandar Pavlovic besonders wichtig wird

