Baller League, 11. Spieltag: Lukas Podolski mit Streets United im Final Four - Max Kruse scheitert

Streets United gewinnt das Topspiel in der Motorworld in Köln und bucht das Ticket für Düsseldorf. Auch Calcio Berlin, Eintracht Spandau und die Las Ligas Ladies sind beim Showdown in einer Woche dabei.

Das Teilnehmer-Feld für das Final Four der ersten Baller-League-Saison steht fest. Nach Calcio Berlin, das sich schon am 10. Spieltag qualifiziert hatte, erreichten auch Streets United, Eintracht Spandau und Las Ligas Ladys das große Finalturnier am 8. April in Düsseldorf.

Im Halbfinale stehen sich Calcio Berlin und die Las Ligas Ladies sowie Streets United und Eintracht Spandau gegenüber.

Im Topspiel setzte sich Streets United, die Mannschaft von Teammanager Lukas Podolski gegen Eintracht Spandau durch und feierte damit den Einzug ins Final Four. Überragender Spieler beim Sieger war Manuel Fischer mit vier Treffern.

Durch den Sieg setzte das Podolski-Team den Rivalen Beton Berlin unter Druck, der gegen die Protatos unbedingt gewinnen musste, um das Finalturnier zu erreichen.