Der 1. FC Köln ist mit Friedhelm Funkel in die Bundesliga aufgestiegen und steht trotzdem vor einem erneuten Wechsel auf der Trainerbank. Der erfahrene Coach übernahm für die letzten beiden Spieltage der Zweitligasaison .

Kessler soll Vertrag mit Option verlängern

Im Bericht wird auch erwähnt, dass man in Köln mit Thomas Kessler als Sportdirektor in die Zukunft gehen will.

Sein Vertrag soll bis 2027 laufen, mit einem Jahr als Option auf eine Verlängerung bei gelungenem Klassenerhalt nach der Saison.