Nach dem peinlichen K.o. gegen zehn Bremer steckt das runderneuerte Bayer Leverkusen früh in der Krise. Kapitän Robert Andrich schlägt Alarm.

Geschäftsführer Fernando Carro tigerte aufgekratzt durch die Katakomben des Weserstadions, Kapitän Robert Andrich haute verbal auf den Putz und Trainer Erik ten Hag wirkte bereits ratlos: Beim neu formierten Vizemeister Bayer Leverkusen hing nach dem dilettantischen Auftritt bei Werder Bremen schon früh in der Saison der Haussegen schief. Der Mega-Umbruch im Kader scheint sich zur Riesenherausforderung zu entwickeln.

"Jeder hat für sich gespielt, jeder ist für sich alleine auf dem Platz herumgelaufen", maulte Andrich, der nach dem Einbruch in der Schlussphase beim 3:3 (2:1) kein Blatt vor den Mund nahm. "Wir haben zu viele Leute, die sich mit anderen Sachen oder nur mit sich selbst beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich das bei Bayer jemals erlebt habe."

Die katastrophale Schlussphase, in der die Leverkusener gegen zehn Bremer noch einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielten, sie war mehr als nur ein kleiner Ausrutscher einer noch nicht eingespielten Mannschaft. Sie sei ein "Sinnbild unserer aktuellen Situation", sagte Andrich.

Den XXL-Umbruch beim Vizemeister, dessen Kaderplanungen auch kurz vor Ende der Transferphase noch nicht abgeschlossen sind, wollte er dabei nicht als Ausrede für den XXL-Einbruch in Bremen gelten lassen. "Das hat nichts mit irgendwelchen Unruhen oder mit Spielerwechseln oder Prozessen zu tun", sagte Andrich.