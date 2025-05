"Unsere Vorstellungen von Fußball decken sich. Mit technisch anspruchsvollem und dominantem Fußball wollen wir auch künftig im Werkself-Stil agieren und in Bundesliga , DFB-Pokal und Champions League höchste Ziele anstreben."

Das Wichtigste in Kürze

Der neue Coach ten Hag bezeichnete Leverkusen als einen "der besten Vereine in Deutschland". Zudem gehöre der Verein "auch zur erweiterten europäischen Elite. Der Klub bietet hervorragende Bedingungen, die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sehr beeindruckt", sagte ten Hag: "Ich bin nach Leverkusen gekommen, um die in den vergangenen Jahren gewachsenen Ambitionen zu bestätigen. Es ist eine reizvolle Aufgabe, in dieser Phase des Umbruchs gemeinsam etwas aufzubauen und eine ambitionierte Mannschaft zu entwickeln."