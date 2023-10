Anzeige

Der 1. FC Köln trifft heute, am Sonntag des 7. Bundesliga-Spieltags, auswärts auf Bayer 04 Leverkusen. Wer überträgt die Partie live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Bundesliga? ran liefert Antworten.

UPDATE, 8. Oktober, 17:35 Uhr: B04 springt nach Sieg am Derby an die Bundesliga-Spitze

Auch im Rheinderby bleibt Bayer Leverkusen ungeschlagen und siegt mit 3:0 gegen den 1. FC Köln! In einem extrem dominanten Auftritt schossen Jonas Hofmann, Jeremie Frimpong und Victor Boniface die Tore heraus. K

öln konnte das hohe Tempo schlicht nicht über 90 Minuten mitgehen, obwohl sie grundsätzlich guten Einsatz zeigten und aufopferungsvoll kämpften. Einen Ehrentreffer hätte sich der Effzeh verdient, allerdings muss dann dabei erwähnt werden, dass auch Leverkusen öfters hätte treffen können.

So führt die Werkself während der Länderspielpause die Tabelle mit 19 Punkten an. Dagegen bildet Köln mit nur einem Punkt das Schlusslicht. In knapp zwei Wochen geht's weiter. Einen schönen Abend noch!