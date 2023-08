Vierter Offizieller mit weiteren Befugnissen

Die Rolle des vierten Offiziellen wird in Zukunft in Sachen Befugnisse erweitert. Während sie bislang vorwiegend dafür verantwortlich waren, für Ruhe und Ordnung in den Coaching-Zonen zu sorgen, dürfen vierte Offizielle künftig in die Entscheidungsfindung eingreifen, sind damit mit den weiteren Schiedsrichter-Assistenten gleichgestellt. © Jan Huebner