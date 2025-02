Anzeige

Anzeige

Tor: Lukas Hradecky vs. Manuel Neuer Im Tor ist es ein durchaus enges Duell. Denn beide Torhüter sind nicht fehlerfrei, beide zählen nicht zur Bundesliga-Spitze. Manuel Neuer hat eine deutlich erhöhte Fehlerquote, verschätzt sich immer häufiger beim Herauslaufen und Lukas Hradecky spielt zwar auf einem ordentlichen Niveau, überragt aber nur selten.

Anzeige

Anzeige

Statistisch hat der Leverkusener die bessere Paradenquote: Laut dem Datenportal "FBref" hält der Finne rund 73 Prozent aller Schüsse, Neuer nur 56,7 Prozent. Allerdings lassen die Bayern auch insgesamt deutlich weniger Abschlüsse zu, die dafür dann eine recht hohe Qualität haben. Trotzdem: Hradecky ist etwas konstanter und sichert der Werkself den Punkt. Bayer Leverkusen 1:0 FC Bayern

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Rechtsverteidiger: Nordi Mukiele vs. Konrad Laimer Noch ist unklar, wer bei den Bayern spielt, aber der wahrscheinliche Kandidat ist Konrad Laimer. Der Österreicher spielt extrem konstant auf einem sehr hohen Niveau, verteidigt meist gut, macht selten Fehler und kann mit seiner Laufstärke auch offensiv regelmäßig Gefahr ausstrahlen. Nordi Mukiele ist etwas robuster als Laimer und stärker in der Luft. Beide nehmen sich in der Qualität nicht viel, doch der Bayern-Profi hat die Nase wegen seiner Konstanz und seinem hohen Arbeitspensum einen Tick vorn. Bayer Leverkusen 1:1 FC Bayern

Rechter Innenverteidiger: Jonathan Tah vs. Dayot Upamecano Ein absolutes Top-Duell auf sehr hohem Niveau. In der vergangenen Saison wäre der Punkt recht deutlich an Leverkusen gegangen, in dieser Spielzeit aber haben sich die Vorzeichen leicht gedreht. Vom Sündenbock zum Leistungsträger: Der Aufstieg von Dayot Upamecano Während Jonathan Tah gerade in den Topspielen immer mal wieder wackelt, spielt Dayot Upamecano bisher seine beste Bayern-Saison. Der Franzose ist sehr stark im Aufbauspiel und läuft defensiv viele Kontersituationen ab. Bayer Leverkusen 1:2 FC Bayern

FC Bayern München: Jamal Musiala bleibt - die Verträge beim FCB 1 / 38 © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Die Vertragssituation beim FC Bayern München

Beim Rekordmeister stehen zahlreiche richtungsweisende Personalentscheidungen an. Mit Neuer, Davies und Musiala konnte man sich auf neue Deals einigen. Einige Verträge von absoluten Leistungsträgern laufen noch aus. ran zeigt, welche Bayern-Stars wie lange unter Vertrag stehen und wie die Chancen stehen. (Stand: 14. Februar 2025) © imago Jamal Musiala

Vertrag bis 2030

Die Hängepartie ist beendet! Jamal Musiala hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert! Damit steigt Musiala in der Gehaltsliste des FC Bayern nach ganz oben auf und thront laut "BILD" mit 25 Millionen Euro Jahresgehalt gemeinsam mit Harry Kane ganz oben. Die Ausstiegsklausel liegt demnach bei 175 Millionen Euro. Ab 2029 fällt der Wert auf 100 Millionen Euro. Über ein Detail gibt es noch Unstimmigkeiten. "Sky" berichtet, dass die Klausel sofort gilt, "BILD" schreibt jedoch, dass die Ausstiegsklausel erst 2028 greift. © Eibner Alphonso Davies

Vertrag bis 2030

Es war ein langwieriges und zähles Ringen - mit Happy End. Im Sommer war sich Alphonso Davies angeblich schon mit Real Madrid einig, jetzt verlängert er seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2030. Der Kanadier verkündete die News mit einem eigenen Rap auf der Vereinshomepage: "Ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe bis 2030." © Laci Perenyi Manuel Neuer

Vertrag bis 2026

Manuel Neuer wird den Bayern über den Sommer hinaus erhalten bleiben, das gaben Verein und Spieler bekannt. In der kommenden Saison soll der Routinier das eine oder andere Spiel pro Saison an Jonas Urbig wohl abgeben, bleibt aber die Nummer eins im FCB-Tor.

© Jan Huebner Joshua Kimmich

Vertrag bis 2025

Auch mit dem Mittelfeldspieler laufen die Verhandlungen über eine Verlängerung auf Hochtouren. Gegenüber "Sky" erklärte Kimmich nach dem Gladbach-Spiel, die Chancen auf einen Verbleib seien "deutlich größer als im Sommer" und deutete eine baldige Entscheidung an. Der Spieler will vor Mai Klarheit über seine Zukunft. Aktuell deutet Berichten zufolge mehr auf eine Verlängerung als auf einen Abgang hin. © Kirchner-Media Leroy Sane

Vertrag bis 2025

Rein sportlich läuft Sane seit langer Zeit seiner Bestform hinterher. Entsprechend genießt seine Personalie trotz auslaufendem Vertrag keine Priorität. Eine Einigung über einen neuen Deal wird wohl nur bei einer deutlichen Gehaltsreduzierung erfolgen. Laut "Bild" könnte dann ein Vertrag bis 2028 herausspringen. Der Spieler selbst will unbedingt in München bleiben. © 2024 Getty Images Thomas Müller

Vertrag bis 2025

Nach Informationen von "Sky" soll eine Vertragsverlängerung bis 2026 im Gespräch sein. Grundlage dafür wäre aber wohl eine Gehaltsreduzierung aufgrund seiner zurückgehenden Einsatzzeiten. Max Eberl bestätigte bereits, dass der Ur-Bayer selbst über seine Zukunft entscheiden kann. Aktuell soll sich Müller Gedanken machen. © DeFodi Images Sven UIreich

Vertrag bis 2025

Eine Verlängerung über die Saison hinaus gilt als durchaus wahrscheinlich. Laut "Sport Bild" soll der 36-Jährige dann aber nur noch die Nummer drei im Tor sein. Jonas Urbig wird in der kommenden Spielzeit die Nummer zwei sein. © 2024 Getty Images Daniel Peretz

Vertrag bis 2028

Durch den Transfer von Jonas Urbig wird es für Peretz beim FCB eng. "Sky" berichtet, dass der 24-Jährige im kommenden Sommer verliehen werden soll. © 2024 Getty Images Eric Dier

Vertrag bis 2025

"Sky" berichtete in der Vergangenheit, dass sich ein ablösefreier Abgang anbahnt. Dier hingegen zeigt immer wieder, dass er das Abwehrzentrum der Bayern verstärken kann. Im Januar spielte er sich in den Fokus und erklärte bereits, gerne bei den Münchnern bleiben zu wollen. Laut Eberl gab es noch keine Gespräche mit dem Engländer. © Laci Perenyi Serge Gnabry

Vertrag bis 2026

Mindestens ein Flügelspieler soll die Bayern verlassen, auch ein Abgang von zwei Offensiv-Stars soll jedoch möglich sein. Neben Kingsley Coman könnte es hier Gnabry treffen. Denn der deutsche Nationalspieler verdient rund 19 Millionen Euro und zeigt seit Wochen schwache Leistungen. Außerdem könnte der Rekordmeister durch einen Gnabry-Verkauf noch Geld einnehmen. © Chai v.d. Laage Leon Goretzka

Vertrag bis 2026

Auch Leon Goretzka steht auf der Verkaufsliste des FC Bayern. Im Sommer soll ein endgültiger Abgang des Champions-League-Siegers in den Vordergrund rücken, obwohl er inzwischen sportlich wieder eine Rolle spielt. 17 Millionen Euro Jahressalär sind den Münchnern wohl zu viel. © DeFodi Images Raphael Guerreiro

Vertrag bis 2026 © DeFodi Images Dayot Upamecano

Vertrag bis 2026 © IMAGO/Lackovic Tarek Buchmann

Vertrag bis 2026 © 2025 Getty Images Harry Kane

Vertrag bis 2027 © 2024 Getty Images Konrad Laimer

Vertrag bis 2027 © 2024 Getty Images Kingsley Coman

Vertrag bis 2027 © Chai v.d. Laage Adam Aznou

Hat sich leihweise Real Valladolid angeschlossen bis zum Saisonende. Die Spanier verfügen jedoch nicht über eine Kaufoption. In der La Liga soll der Linksverteidiger mehr Spielminuten und Erfahrungen sammeln. Vertrag bis 2027 © 2025 Getty Images Min-Jae Kim

Vertrag bis 2028 © 2024 Getty Images Sacha Boey

Vertrag bis 2028 © Lackovic Hiroki Ito

Vertrag bis 2028 © 2024 Getty Images Joao Palhinha

Vertrag bis 2028 © 2024 Getty Images Aleksandar Pavlovic

Vertrag bis 2029 imago Mathys Tel

Hat sich Tottenham Hotspur leihweise angeschlossen. Bei den Bayern hat er noch Vertrag bis 2029. Durch eine mögliche Kaufoption könnte der junge Franzose jedoch nicht mehr zu seinem Herzensverein zurückkehren. © Eibner Josip Stanisic

Vertrag bis 2029 © 2024 Getty Images Michael Olise

Vertrag bis 2029 © Getty Images Alexander Nübel

Zweijährige Leihe zum VfB Stuttgart. Vertrag in München bis 2029 © IMAGO/Sven Simon Jonas Urbig

Hat bei den Bayern einen bis 2029 laufenden Vertrag unterschrieben. In der kommenden Saison soll er die Nummer zwei sein und sogar Manuel Neuer mehrere Spiele abnehmen. © IMAGO/Michael Weber Paul Wanner

Verliehen an die 1. FC Heidenheim bis Sommer 2025. Vertrag in München bis 2029 © 2023 Getty Images Arijon Ibrahimovic

Seit Januar ausgeliehen an Lazio Rom, Kaufoption im Sommer wohl bei acht bis zehn Millionen Euro. Sein Vertrag in München läuft bis 2027. © Sportfoto Rudel Frans Krätzig

Leihabbruch nach erfolgloser Hinrunde beim VfB Stuttgart. Bis zum Saisonende beim 1. FC Heidenheim geparkt. Vertrag in München bis 2027 © Passion2Press Bryan Zaragoza

Leihe bis 2025 an CA Osasuna. Vertrag in München bis 2029 © Chai v.d. Laage Armindo Sieb

Leihe über zwei Jahre zum 1. FSV Mainz 05. Kaufoption in unbekannter Höhe. Vertrag in München bis 2027 © Jan Huebner Gabriel Vidovic

Leihe bis Sommer zum 1. FSV Mainz 05 wurde kurzfristig aufgrund des Abgangs von Mathys Tel abgebrochen. Der Offensivakteur soll den Münchnern noch mehr Breite im Kader liefern. Vertrag in München bis 2026 © DeFodi Lovro Zvonarek

Leihe bis Sommer zu Sturm Graz. Vertrag in München bis 2027 © Eibner Maurice Krattenmacher

Leihe bis Sommer an SSV Ulm 1846 © Eibner Gibson Adu

Leihe bis Sommer an SpVgg Unterhaching. Vertrag in München bis 2027

Anzeige

Anzeige

Linker Innenverteidiger: Edmond Tapsoba vs. Minjae Kim Auch das Duell der Partner in der Innenverteidigung ist sehr eng. Sowohl Edmond Tapsoba als auch Minjae Kim hatten ein paar Situationen in dieser Saison, in denen sie nicht gut ausgesehen haben. Die Frage wird im Topspiel sein, wer stabiler verteidigen kann. Beiden ist zwischen einer starken Leistung und Patzern alles zuzutrauen. Tapsoba macht den leicht besseren Eindruck im Aufbauspiel, Kim ist im direkten Zweikampf etwas konsequenter. Remis. Bayer Leverkusen 2:3 FC Bayern

Linksverteidiger: Piero Hincapie vs. Raphael Guerreiro Das wohl eindeutigste Duell in der Abwehr: Raphael Guerreiro ist nicht in Form, stellt für die Bayern aktuell ein defensives Risiko dar. Piero Hincapie ist auch nicht immer sattelfest, insgesamt aber deutlich stabiler im Zweikampf und selbst im Spielaufbau hat er aktuell die Nase vorn. Auch wenn Guerreiro durch Josip Stanisic oder den noch unfitten Hiroki Ito ersetzt wird, geht der Punkt an die Werkself. Bayer Leverkusen 3:3 FC Bayern

Anzeige

Anzeige

Linker Sechser: Granit Xhaka vs. Joshua Kimmich Auch dieses Duell wäre vor einem Jahr vielleicht knapp an Leverkusen gegangen. In diesem Jahr aber hat Joshua Kimmich die Nase vorn. Der Bayern-Profi ist Herz und Seele des Münchner Spiels, diktiert Tempo und Richtung des Ballvortrags. Auf der Gegenseite ist Xhaka nach wie vor der Mittelpunkt in Leverkusen, kam zuletzt wieder besser in Form. Doch an Kimmichs Niveau kommt er derzeit nicht heran. Bayer Leverkusen 3:4 FC Bayern

Rechter Sechser: Robert Andrich vs. Aleksandar Pavlovic Aleksandar Pavlovic war verletzt, ist in den vergangenen Wochen aber wieder stärker geworden und entsprechend zurück in der Stammelf der Bayern. Seine Qualität im Spielaufbau ist sehr wichtig für den FCB. Bei Leverkusen ist noch unklar, ob Robert Andrich oder Exequiel Palacios spielen. Andrich wäre die defensivere Variante und hat im Spiel gegen den Ball auch klare Vorteile gegenüber Pavlovic. Der wiederum ist mit dem Ball besser. Schwer zu vergleichen. Ein Remis ist wohl der beste Kompromiss. Bayer Leverkusen 4:5 FC Bayern

Anzeige

Rechter Flügel: Jeremie Frimpong vs. Michael Olise Auf der rechten Seite lassen sich Jeremie Frimpong und Michael Olise ebenfalls nur schwer vergleichen. Der Bayern-Star spielt eine sehr starke Saison, kommt bereits auf elf Tore und zwölf Vorlagen und 32 Einsätzen. Er ist kombinations- und abschlussstark. Frimpong hingegen kommt vor allem über sein Tempo, ist dafür etwas abschlussschwächer. Olise spielt etwas sauberer und durchschlagskräftiger in dieser Saison. Knapper Punktgewinn für den Rekordmeister. Bayer Leverkusen 4:6 FC Bayern

Anzeige

BVB: "Schnell nach Hause!" Kovac heiß auf Bayern vs. Bayer

Anzeige

Zehnerposition: Florian Wirtz vs. Jamal Musiala Das Duell der deutschen Supertalente! Florian Wirtz und Jamal Musiala sind in ihrer Bedeutung für ihre Mannschaften und auch von ihrem Standing in Deutschland her durchaus vergleichbar. Als Spielertypen sind sie es eher nicht. Wirtz spielt konstanter, fast schon mechanischer. Musiala sorgt für noch mehr Überraschungsmomente und Dribblings. Beide sind auf ihre Weise überragend. Unentschieden. Bayer Leverkusen 5:7 FC Bayern

Anzeige

Linker Flügel: Alejandro Grimaldo vs. Leroy Sane Auf dem linken Flügel hat Leverkusen einen der Topvorlagengeber in seinen Reihen. Alejandro Grimaldo spielt nicht mehr ganz so dominant wie in der vergangenen Saison, ist allerdings immer noch auf sehr hohem Niveau unterwegs. Von den restlichen Bayern-Flügelspielern kann man das eher nicht behaupten. Egal, ob Leroy Sane, Kingsley Coman oder Serge Gnabry auflaufen: Der Punkt geht an Grimaldo. Bayer Leverkusen 6:7 FC Bayern

Sturm: Victor Boniface vs. Harry Kane Wer spielt bei Leverkusen ganz vorne? Zuletzt feierte Victor Boniface seine Rückkehr in die Startelf. Zuvor zerschoss Patrik Schick die Liga nahezu von Woche zu Woche. Das Problem für beide: Harry Kane ist derzeit der beste Torjäger der Bundesliga. Auch wenn der Engländer aus dem Spiel heraus hin und wieder Probleme hat, ist er in vielen Bereichen nochmal auf einem anderen Level als seine Konkurrenten. Bayer Leverkusen 6:8 FC Bayern

Anzeige

Die Bank: Wer kann besser nachlegen? Je länger das Spiel ausgeglichen ist, desto bedeutsamer wird die Bank. Wer kann hier besser nachlegen? Leverkusen hat mit Nathan Tella, Amine Adli oder auch Jonas Hofmann spielstarke und temporeiche Alternativen. Je nachdem wer vorn beginnt kommt mit Schick oder Boniface auch noch ein starker Torjäger dazu. Auch auf anderen Positionen gibt der Kader eine gute Breite her. Die Bayern können offensiv vor allem Flügelspieler bringen. Einen zweiten Zentrumstürmer gibt es nicht. Insgesamt erweckt die Bank von Leverkusen etwas mehr den Eindruck, als käme da nochmal richtig Energie ins Spiel. Bayer Leverkusen 7:8 FC Bayern