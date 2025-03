Am 25. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem SV Werder Bremen. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker. Update, 8. März, 17:28 Uhr: Bremen überrascht in Leverkusen Bayer Leverkusen muss beim 0:2 gegen Werder Bremen die zweite Niederlage in dieser Bundesliga-Saison hinnehmen. Den Endstand besorgt Joker Justin Njinmah in der vierten Minute der Nachspielzeit. Damit beendeten die Hanseaten eine Negativserie von wettbewerbsübergreifend fünf Pleiten am Stück.

Update, 8. März, 16:20 Uhr: Leverkusen liegt zur Pause zurück Zur Pause liegt Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen überraschend mit 0:1 zurück. Romano Schmid schoss die Gäste nach sieben Minuten in Führung. Wegen eines Unfalls ihres Sonderzugs verpassen rund 500 Werder-Fans die Partie beim Meister.

Wie reagiert Bayer Leverkusen auf Pleite in München? Bayer Leverkusen hat im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel eine heftige Abreibung vom FC Bayern München kassiert. Nach der 0:3-Niederlage am Mittwochabend dürften nicht nur die Beine, sondern auch die Köpfe müde und angeschlagen sein. Viel Zeit zur Erholung bleibt der Elf von Xabi Alonso allerdings nicht. Schon am Samstag geht es in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen weiter. Angesichts der acht Zähler Rückstand in der Tabelle ist klar, dass Leverkusen unbedingt gewinnen muss, um die Mini-Chance auf den Titel zu bewahren. Die einzige Niederlage der Werkself in der Bundesliga stammt aus dem August. Jedoch musste sich Leverkusen achtmal mit einem Remis zufrieden geben. Genau das könnte auch das Ziel von Werder Bremen sein.

Die Nordlichter sind in der BayArena natürlich krasser Außenseiter und befinden sich seit dem Jahreswechsel in einer ganz üblen Verfassung. In 2025 gab es bislang sieben Pleiten, zwei Remis und nur einen Sieg. Der Druck auf das Team von Ole Werner steigt dadurch natürlich. Zwar ist das Polster auf die Abstiegsränge noch immer mehr als deutlich, jedoch drohen nun auch die inzwischen sehr klein gewordenen Chancen auf einen internationalen Platz in Gänze zu schwinden. Presse feiert den FC Bayern ab: "Duell vorbei"

Bayer 04 Leverkusen vs. Werder Bremen live im TV, Livestream und Liveticker: Wann ist Anstoß? Begegnung: Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen

Wettbewerb: Bundesliga; 25. Spieltag

Datum: 08. März 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Austragungsort: BayArena

Bayer 04 Leverkusen vs. Werder Bremen live: Läuft die Bundesliga im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und Werder Bremen wird nicht im Free-TV übertragen.

Bayern 04 Leverkusen vs. Werder Bremen live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel heute im Pay-TV? Das Match ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig, um den Pay-TV-Sender empfangen zu können.

Bundesliga live: Wo kann ich Bayer 04 Leverkusen vs. Werder Bremen im Livestream sehen? Sofern ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go abrufen. Alternativ gibt es auch einen Livestream bei WOW TV. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo für den Zugang nötig.

Bayer 04 Leverkusen vs. Werder Bremen live: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

