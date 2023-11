Anzeige

TV-Experte Lothar Matthäus hat für die Dünnhäutigkeit von Bayern-Trainer Thomas Tuchel kein Verständnis, reicht ihm aber die Hand. Hilfe bekommt Tuchel vom Bayern-Boss.

Lothar Matthäus bekam nach dem 4:0 der Bayern in Dortmund die Wut von Thomas Tuchel zu spüren. Der "Sky"-Experte hatte nach dem Ausscheiden des Rekordmeister im DFB-Pokal unter der Woche Kritik am Trainer des Rekordmeisters geübt.

"Für keine Weiterentwicklung und ein schlechtes Innenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sah es ganz okay aus. Den Rest erfahrt ihr von den Experten", wetterte Tuchel bei der anschließenden Pressekonferenz.

Später legte Matthäus erneut den Finger in die Wunde. "Was ich kritisiert habe, war, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Da hat mir diese Souveränität und Qualität, die gegen Dortmund gezeigt wurde, häufig gefehlt", so der 60-Jährige bei "Sport1".

In der Champions League habe die Mannschaft gegen Galatasaray Istanbul zuletzt "70 Minuten nur in der Defensive gestanden, das ist eben nicht Bayern München - und ich glaube, als Experte habe ich das Recht, so etwas zu sagen."