Borussia Dortmund: BVB will Schritt für Schritt in die Champions League

Der BVB muss eine Aufholjagd starten, um sich noch für die Königsklasse zu qualifizieren. Trainer Niko Kovac fordert vor dem Spiel gegen Gladbach Leidenschaft und Intensität.

Trainer Niko Kovac vom Bundesligisten Borussia Dortmund will sich Schritt für Schritt den begehrten Champions-League-Plätzen annähern.

"Wir wollen nicht darüber reden, was am 17. Mai passiert. Wir wollen gewinnen und sehen, was sich für uns nach dem Spieltag ergeben kann", sagte Kovac vor der Begegnung gegen Borussia Mönchengladbach am Ostersonntag (17.30 im Liveticker auf ran.de).

Der BVB hat als Tabellenachter zwei Punkte Rückstand auf Gladbach, der vierte Platz ist sechs Zähler entfernt. Kovac will eine ähnliche Leistung wie im Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen den FC Barcelona sehen (3:1).

"Es geht nur über Leidenschaft, es geht nur über Intensität. Das müssen wir wieder abrufen", sagte Kovac, der einen Gegner erwartet, "der ordentlich verteidigt und offensiv Qualitäten hat".