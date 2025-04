Borussia Dortmund: Niko Kovac erläutert Ziel gegen den FC Barcelona

Nach dem Remis beim FC Bayern München steht Dortmund-Coach Niko Kovac am ran-Mikrofon Rede und Antwort. Dabei geht es auch um das anstehende Champions-League-Spiel. Von Martin Volkmar Borussia Dortmund, aktuell Achter in der Tabelle der Bundesliga, brachte es beim Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstagabend in der Allianz Arena zu einem 2:2-Unentschieden. Nach der Partie stand BVB-Trainer Niko Kovac am ran-Mikrofon Rede und Antwort. ran: Herr Kovac, wie zufrieden sind Sie mit diesem Ergebnis? Wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen? Niko Kovac: Wir sind mit dem Punkt zufrieden, weil wir zugeben müssen, dass Bayern München die ein oder andere sehr gute Einschussmöglichkeit hatte. Die Art und Weise, wie wir in der ersten Halbzeit verteidigt haben, hat mir gefallen – wie wir Fußball gespielt haben, nicht. In der zweiten Halbzeit hat beides gepasst. Das Verteidigen größtenteils, aber auch das Spiel mit dem Ball hat mir besser gefallen. Ich bin zufrieden, hier in München muss man erstmal punkten, und wir haben es getan.

ran: Wie sehr sind Sie – auch mit Blick auf das zurückliegende Spiel gegen Barcelona – mit der sportlichen Leistung zufrieden? War es ein Stück weit auch eine Wiedergutmachung? Kovac: Wir wussten, Bayern München ist von der Spielqualität und Spielanlage her gleichzusetzen mit dem FC Barcelona. Da haben wir eine ganz klare Verbesserung gezeigt. Wir mussten es auch zeigen, sonst wäre es nicht möglich gewesen, einen Punkt mitzunehmen. Aber wir haben sicherlich noch in einigen Bereichen Luft nach oben, daran müssen wir arbeiten. Ein Punkt ist wichtig und jetzt haben wir die anderen Hausarbeiten in der Bundesliga, die wir gewinnen müssen.

ran: Ist eine Erkenntnis, dass die Dreierkette besser passt als eine Viererkette? Kovac: Dreierkette oder Viererkette, es ist immer wieder dasselbe, müßige Thema. Es geht immer darum, wie man es lebt. Ich kann eine Viererkette spielen, das zeigen ja auch andere Mannschaften in der Welt. Man muss es natürlich umsetzen. Man muss leidenschaftlich gut verteidigen, man muss mehr laufen, weil wenn man in einer Dreierkette verschiebt, dann ist es etwas anderes als in einer Viererkette. Heute hat es aus der Dreierkette heraus wieder geklappt, ich bin zufrieden. Aber ich bin natürlich mit dem Ballbesitz aus der ersten Halbzeit nicht so zufrieden.



