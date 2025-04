+++ Update, 19. April, 15:35 Uhr: Dortmund will wohl Leihspiel Svensson halten +++

+++ Update, 23. April, 06:54 Uhr: BVB will Chukwuemeka unbedingt halten +++

+++ Update, 25. April, 09:30 Uhr: Kovac will Vertrag erfüllen +++

+++ Update, 25. April, 09:30 Uhr: Kovac will Vertrag erfüllen +++

Borussia Dortmund ist aus der Champions League ausgeschieden, in der Bundesliga steht der BVB vor dem 31. Spieltag auf Rang sieben. Die internationalen Plätze sind also noch lange nicht gesichert.

Nichtsdestotrotz setzt Trainer Niko Kovac deutliche Signale bezüglich seiner Zukunft - und das, obwohl es zuletzt auch Gerüchte um ein Interesse aus der Premier League gab. Der BVB-Coach will laut eigenen Aussagen seinen bis 2026 laufenden Vertrag erfüllen.

"Mein Ziel war, hier bei Borussia Dortmund anzukommen, das Schiff wieder flottzumachen und dann mittel- und gerne auch langfristig sehr gute Arbeit abzuliefern. Daran hat sich nichts geändert", sagte Kovac den "Ruhr Nachrichten".

In der Bundesliga sind die "Schwarz-Gelben" seit vier Spielen ungeschlagen, sollte Kovac diese Serie bis zum Ende aufrechterhalten, reicht es womöglich sogar noch für die Champions League. Am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) steht das Gastspiel bei der TSG Hoffenheim an.