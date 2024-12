Während Jamie Gittens in Mönchengladbach ein Traumtor gelingt, hat Verteidiger Ramy Bensebaini gleich in zwei Situationen Glück. Die Stars von Borussia Dortmund in der Einzelkritik. Von Christian Stüwe Borussia Dortmund bleibt weiter ohne Auswärtssieg in der Bundesliga! Im Duell der Borussias am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach kam der BVB nicht über ein 1:1 hinaus. Jamie Gittens erzielte mit einem Traumtor die Führung für die Dortmunder (64.). Pascal Groß verursachte einen Elfmeter, den Kevin Stöger sieben Minuten später zum Endstand verwandelte. Glück hatte der BVB - und besonders Ramy Bensebaini - in mehreren weiteren Strafraumaktionen, bei denen die Gladbacher Elfmeter forderten. ran hat die Stars von Borussia Dortmund in einer Einzelkritik benotet.

Gregor Kobel Lange ist der BVB-Keeper beschäftigungslos, bis ihn nach einer Stunde Weigl mit einem Fernschuss zum Fliegen einlädt. Nach dem 1:0 rückt er mehr in den Blickpunkt. Beim Elfmeter zum 1:1 dann ohne Abwehrchance. Zehn Minuten vor Schluss lenkt der Schweizer Hacks Schuss mit einer starken Parade an die Latte und zeigt einmal mehr, wie wichtig er für den BVB ist. ran-Note: 2

Julian Ryerson Der Rechtsverteidiger spielt wie immer sehr engagiert und hat in der Defensive seine Seite im Griff. Offensiv wirkt er aber oft zu überhastet. ran-Note: 3

Niklas Süle Als Vertreter des verletzten Anton übernimmt Süle eine wichtige Rolle im Spielaufbau und hat viele Ballkontakte. Dabei glänzt er mit guter Passquote, allerdings riskiert Süle auch wenig. Im Verbund mit Schlotterbeck hat er Gladbachs Kleindienst gut im Griff, in der 52. Minute blockt er einen Schuss des entwischten BMG-Stürmers. Süle verletzt sich in der Schlussphase und muss ausgewechselt werden. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck In Gladbach beschränkt Schlotterbeck sich zunächst auf die Defensive und Sicherheitspässe im Aufbauspiel. Direkt nach Wiederanpfiff sieht Schlotterbeck zunächst die Gelbe Karte für ein Foul an Itakura und schaltet sich dann mehr und mehr in die Offensive ein. Für den Pass auf Gittens vor dessen Tor holt er sich einen Assistpunkt ab. Insgesamt gibt er wieder den souveränen Abwehrchef. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Der Linksverteidiger ist der Glückspilz des Tages. Nach einer Viertelstunde her er das erste Mal Fortuna auf seiner Seite, als er fernab des Balles im Strafraum Stöger unabsichtlich voll auf den Knöchel steigt. Das hätte auch Elfmeter geben können, aber das Spiel geht nach kurzem VAR-Check weiter. In der 67. Minute spielt er den Ball mit dem Oberarm, wieder bleibt der Pfiff aus. ran-Note: 3

Felix Nmecha Nmecha spielt auf der Sechs eine unauffällige Partie. Ihm unterlaufen keine Fehler, er kann dem Spiel aber auch nicht so den Stempel aufdrücken, wie ihm das teilweise zuletzt gelang. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer Nach sechs Minuten wird Sabitzer von Gittens freigespielt, aus dem Rückraum zielt der Österreicher vorbei. Da war mehr drin. Im Anschluss versucht Sabitzer das Offensivspiel des BVB anzukurbeln, was ihm aber nicht wirklich gelingt. ran-Note: 4

Pascal Groß Groß läuft wieder auf der Brandt-Position auf, im linken Halbfeld versucht er mit Sabitzer die Offensivbemühungen der Borussia zu organisieren und bleibt dabei weitgehend wirkungslos. Der Ex-England-Legionär verursacht dann durch ein Halten gegen Kleindienst den Elfmeter zum 1:1. Insgesamt ein unglücklicher Auftritt, wird in der 78. Minute ausgewechselt. ran-Note: 5

Maximilian Beier Lange fällt Beier kaum auf, zehn Minuten vor der Pause leitet er dann eine Guirassy-Chance mit einem starken Dribbling ein. Insgesamt zeigt Beier eine deutlich unauffälligere Leistung als Gittens auf der anderen Seite. In der 58. Minute muss er angeschlagen raus. ran-Note: 4

Jamie Gittens Der Linksaußen probiert in der Anfangsphase viel, geht immer wieder ins Dribbling und beschäftigt die Gladbacher Abwehr. Bereitet so die Sabitzer-Chance nach sechs Minuten vor. Kurz vor der Pause prüft er Gladbach-Torwart Nicolas. In der 65. Minute belohnt er sich für seine starke Leistung: Nach einem herausragenden Dribbling mit mehreren Übersteigern gegen mehrere Verteidiger hämmert er den Ball zum 1:0 ins Netz. ran-Note: 2

Serhou Guirassy Auch der Mittelstürmer hat nach einer Viertelstunde Glück, als er einen Schuss im eigenen Strafraum mit dem Arm blockt. Wie bei Bensebaini unmittelbar zuvor gibt es nach VAR-Check keinen Elfmeter. Guirassy probiert es zehn Minuten vor der Pause spektakulär per Fallrückzieher, trifft den Ball aber nicht richtig. Der Stürmer arbeitet viel, kann sich aber nicht so in Szene setzen. Setzt dann kurz vor Schluss einen Kopfballball neben das Tor. Das hätte der Siegtreffer sein Können. Es war nicht der Abend von Serhou Guirassy in Gladbach. ran-Note: 4

1. Einwechselspieler: Donyell Malen Kommt in der 58. Minute für den angeschlagenen Beier ins Spiel. Bleibt auf der Position aber ebenfalls weitgehend unauffällig. ran-Note: 4

2. Einwechselspieler: Giovanni Reyna Reyna kommt zwölf Minuten vor Schluss und sorgt durchaus für etwas mehr Schwung. Er ist an der einen oder anderen gefährlichen Szene beteiligt. ran-Note: 3