Borussia Dortmund muss im Heimspiel gegen den SC Freiburg offenbar ohne Serhou Guirassy auskommen. Der Stürmer scheint den Wettlauf gegen die Zeit verloren zu haben.

Das wäre ein herber Schlag für Borussia Dortmund und Trainer Nuri Sahin. Der Champions-League-Teilnehmer muss anscheinend im Heimspiel gegen den SC Freiburg (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf Serhou Guirassy verzichten.

Das berichtet "Sky", beruft sich dabei auf Beobachtungen der "Ruhr Nachrichten". Demnach fehlte der Guineer bei der Abfahrt ins Teamhotel.

Mit sechs Toren ist Guirassy der mit Abstand beste BVB-Torjäger in der Bundesliga, wettbewerbsübergreifend erzielte der 28-Jährige bereits neun Tore in 13 Partien. In den ersten drei Pflichtspielen hatte der Ex-Stuttgarter wegen einer Knieverletzung gefehlt.

Nachdem er jüngst mit seiner Nationalmannschaft sportlich die Qualifikation für den anstehenden Afrika Cup in Marokko verpasst hatte, plagte sich Guirassy mit einem Infekt herum. Ein Einsatz gegen Freiburg, das mit einem Punkt mehr zwei Plätze vor der Borussia auf Rang fünf liegt, stand auf der Kippe. Nun scheint er den Wettlauf gegen die Zeit verloren zu haben.

Für Dortmund geht es am 11. Spieltag der Bundesliga nicht nur darum, die Breisgauer zu überholen, sondern auch die imposante Heimserie auszubauen. In dieser Saison gewannen die Schwarz-Gelben alle sieben Heimspiele bei einem Torverhältnis von 22:7. Auswärts gab es hingegen erst zwei Erfolge in neun Versuchen, darunter im Pokal gegen Regionalligist Phönix Lübeck.