Bundesliga - FC Bayern hat sich verzockt und muss nochmal einkaufen – ein Kommentar

Anzeige

Matthijs de Ligt verkauft, Jonathan Tah nicht gekauft – der FC Bayern München bekommt in Wolfsburg beinahe die Quittung für seine verfehlte Planung in der Defensive. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Wie schwer so ein erster Spieltag sein kann, zeigte Bayer 04 Leverkusen zur Saisoneröffnung in Gladbach. Wie schwer so ein erster Spieltag sein kann, zeigten auch der BVB und RB Leipzig, die ihre Partien jeweils nur knapp gewannen.

Der FC Bayern München folgte diesem Beispiel, gewann seinen Auftakt beim VfL Wolfsburg mit 3:2, lag zwischenzeitlich sogar mit 1:2 zurück. Angesichts dieser Kraftleistung wäre es unfair, die Münchner nach den ersten 90 Bundesliga-Minuten der neuen Saison direkt für unfähig zu erklären. Doch ernüchternd war der Auftritt in Niedersachsen mindestens mal mit Blick auf die Defensive.

Denn über die gesamte Partie hinweg deutete sich an, dass man in der Innenverteidigung in große Schwierigkeiten laufen könnte. Vollkommen ohne Not führten individuelle Fehler zu Gegentoren, die dem FCB die zuvor erarbeitete Spielkontrolle entrissen.

Es ist eine Erinnerung an die vergangene Saison. Neuer Trainer, alte Probleme und eine sportliche Leitung, die den Kader nicht in allen Bereichen an die Ideen von Vincent Kompany angepasst hat.