Bundesliga - FC Bayern München: Feiert Mathys Tel in dieser Saison seinen Durchbruch?

Seine unermüdliche Spielweise, sein Wille, die gegnerische Abwehr in nahezu jeder Sekunde des Spiels unter Druck zu setzen, haben ihn schon in der vergangenen Saison wichtig gemacht. Doch Tel scheint bereit dafür zu sein, aus seiner Rolle als Joker hinauszuwachsen.

Gegen Tottenham war Tel einer der stärksten Bayern-Spieler. In einer Hybridrolle aus Flügelspieler und Stürmer brachte er seine Gegenspieler zur Verzweiflung. Mehrfach bekam er entweder links den Ball und zog mit Tempo nach innen oder startete zentral in die Tiefe, um Räume für andere zu schaffen oder selbst von Zuspielen zu profitieren.

Und doch wird die kommende Saison eine sehr spannende für den Franzosen. Denn ihm könnte der ganz große Durchbruch winken. In der Vorbereitung deutet der 19-Jährige an, dass er bereit für mehr ist.

FC Bayern: Flügelspieler so umstritten wie nie

Denn ob Serge Gnabry, Kingsley Coman oder Leroy Sane: Sie alle werden beim FC Bayern so sehr hinterfragt wie nie zuvor. Sie alle wurden einst geholt, um Franck Ribery und Arjen Robben zu beerben. Und sie alle scheiterten mehr oder weniger daran.

Die Gründe dafür sind ganz verschieden, doch Fakt ist, dass sich die Münchner zu wenig auf ihre Flügelspieler verlassen können. Verletzungen, Formschwankungen, Abschlussschwäche – Bayerns Offensive fehlt die Konstanz.

Und die soll jetzt ausgerechnet von Tel kommen? Vermutlich nicht sofort. Aber sein Potenzial ist riesig und der Zeitpunkt, ihm mehr Spielzeit anzuvertrauen, könnte kaum besser sein. Mit seiner sehr dynamischen, mitunter noch etwas wilden Spielweise passt er perfekt zu Kompany, der einen offensiven Fußball sehen möchte.

Tuchel hingegen legte viel Wert auf Kontrolle und taktische Disziplin, wenn es darum geht, die eigene Position zu halten. Das war kein wirkliches Match. Obwohl der Franzose einen überragenden Lauf in der Hinrunde hatte, kam er nie so richtig zum Zug, verlor seine Form und wirkte auf dem Platz spätestens in der Rückrunde so, als würde er mit angezogener Handbremse spielen.