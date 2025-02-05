Anzeige
Bundesliga

Bundesliga - FC Bayern München: Harry Kane besitzt offenbar eine Ausstiegsklausel

Starstürmer Harry Kane verfügt beim deutschen Rekordmeister Bayern München einem Medienbericht zufolge über eine Ausstiegsklausel.

Wie die "Sport Bild" meldet, hätte der englische Nationalmannschaftskapitän im kommenden Sommer für eine Ablöse von 80 Millionen Euro wechseln dürfen. Der 31-Jährige habe die Frist für die Klausel im abgelaufenen Winter-Transferfenster jedoch verstreichen lassen.

Im kommenden Winter soll die Klausel hingegen wieder aktiv werden und einen Abgang im Sommer 2026 gegen eine Ablöse von 65 Millionen Euro ermöglichen. Kanes Vertrag läuft 2027 aus, dann wäre er ablösefrei.

Die Bayern wollten sich zu einer etwaigen Klausel nicht äußern.

Laut Informationen des Magazins habe sich Kane die Klausel im Zuge seines Wechsels 2023 von Tottenham Hotspur nach München zusichern lassen, falls er vorzeitig nach England zurückkehren wollen sollte.

Harry Kane: Wie geht es weiter?

Ein Abgang soll jedoch während der aktuellen Saison nie ein Thema gewesen sein, laut "Sport Bild" fühlen sich Kane und seine Familie in München sehr wohl.

Sportlich läuft es für Kane bei den Bayern bestens. In seiner ersten Saison wurde er mit 36 Ligatoren in 32 Spielen Torschützenkönig.

In der zweiten folgte mit dem Gewinn der Meisterschaft Kanes erster Mannschafts.Titel und er holte erneut mit 26 Treffern die Torjäger-Kanone.

Bleibt die Frage, ob die Bayern mit Kane angesichts seiner eingebauten Torgarantie trotz seiner 32 Jahre nochmal verlängern wollen oder doch auf die Suche nach einem Nachfolger gehen.

  • Ab 0