Der "Kölner Keller" geht in seine letzte Saison. Danach findet das Video-Assist-Center in Frankfurt eine neue Heimat. Seit der Spielzeit 2017/18 gehörte der Kölner Keller zum Inventar der Bundesliga. Nun steht das Video-Assist-Center in Köln-Deutz vor dem Aus. Grund ist nicht etwa, dass die DFL den VAR überraschend abschaffen würde. Er wird seine Entscheidungen aber nicht mehr in Köln, sondern in Frankfurt treffen.

Im neuen Video-Assist-Center (VAC) am DFB-Campus können zukünftig bis zu zehn Spiele parallel von je einem VAR-Team verfolgt werden. "Nicht zuletzt der Platzbedarf und die professionellen Ansprüche sind gestiegen", begründete Schiedsrichter-Chef Knut Kircher im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen Räume für Besprechungen und Schulungen, für den Aufenthalt und zum Umkleiden - aber auch für Medienarbeit und Besucher an Spieltagen, denn wir wollen auch die Transparenz weiter verbessern."

