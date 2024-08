Anzeige

Die Bundesliga steht in den Startlöchern. Natürlich gibt es jede Menge Gerüchte um mögliche Transfers. ran liefert alle wichtigen Informationen im Ticker.

Die Bundesligisten basteln an ihren Kadern für die Saison 2024/25. Während der Ball in der höchsten deutschen Spielklasse aktuell noch ruht, herrscht in den Büros der Verantwortlichen Hochbetrieb.

Offiziell öffnete das Transferfenster der Bundesliga am 1. Juli 2024. Der diesjährige "Deadline Day" ist am Montag, den 2. September.

Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.