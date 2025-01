Die Kraichgauer bleiben auch im fünften Bundesliga-Spiel in Serie ohne Sieg und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang.

Neues Jahr, alte Sorgen: Die TSG Hoffenheim kommt in der Fußball-Bundesliga auch 2025 nicht in Schwung. Unter Trainer Christian Ilzer wartet der Tabellen-15. seit dessen Debüt auf einen Pflichtspielsieg, den Jahresauftakt gegen den VfL Wolfsburg verlor die TSG verdient mit 0:1 (0:1). Relegationsplatz 16 rückt für Ilzer und Co. immer näher.

Mohamed Amoura (29.) brachte die Gäste in Sinsheim in Führung und beendete den kleinen Negativlauf von zwei Niederlagen vor der Winterpause. Wolfsburg hält mit dem Dreier Anschluss an die internationalen Plätze, nur drei Punkte fehlen aktuell zu Rang sechs. Hoffenheim trennt vor dem schwierigen Spiel beim Tabellenführer Bayern München am Mittwoch (20.30 Uhr) nur noch ein Zähler vom Tabellen-16. 1. FC Heidenheim.

Ilzer hatte dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr gleich enorme Bedeutung zugewiesen. Es sei "vielleicht das wichtigste Spiel meiner bisher noch kurzen Amtszeit, weil wir die Dinge in die richtige Richtung lenken können", hatte der TSG-Trainer gesagt. Es gelte, "mit einem Erfolgserlebnis in das Jahr zu starten. Das gibt dir gleich Selbstvertrauen". Der Österreicher setzte im Sturm auf Neuzugang Gift Orban.

Die TSG kam der Forderung ihres Coaches vor 18.114 Zuschauern zunächst nach und präsentierte sich körperlich robust. Doch die Gäste hielten dagegen und drängten mit Tempo in die Offensive. So entwickelte sich eine intensive Anfangsphase ohne die ganz großen Chancen.

Gleich zwei Standards zeigten jedoch die defensive Schwäche der TSG auf. Erst hielt Nationalkeeper Oliver Baumann nach einem Freistoß noch den Kopfball von Tiago Tomás (29.), nach der anschließenden Ecke köpfte dann Amoura recht frei ein.