Trotz des Einzugs in das Champions-League-Finale entschied man sich in der Führungsetage des BVB dazu, nicht mit Edin Terzic in die neue Saison zu gehen und stattdessen einen erneuten Umbruch des Kadergefüges und Trainerstabes einzuleiten. Was verändert sich im Ruhrpott? Und was passiert mit Niclas Füllkrug?