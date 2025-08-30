BVB: Hummels mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Mats Hummels mit einem Stern auf dem vereinseigenen Walk of Fame geehrt. Der langjährige Weltmeister von 2014, der seine aktive Karriere vor kurzem beendete, erhielt die Auszeichnung am Samstag. Der 36-Jährige spielte von 2008 bis 2016 sowie von 2019 bis 2024 in Schwarz-Gelb.

Mit Hummels gewann Dortmund die deutsche Meisterschaft 2011 und 2012 sowie den DFB‑Pokal 2012 und 2021. Zudem stand er zweimal (2013, 2024) im Champions‑League‑Finale in London; das Endspiel 2024 war zugleich sein letztes offizielles Spiel im BVB‑Trikot. Hummels ist nach Michael Zorc (572 Spiele) erst der zweite Spieler, der die Marke von 500 Spielen für den BVB erreicht hat. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann Hummels 2014 die Weltmeisterschaft in Brasilien.