BVB: Niclas Füllkrug vor Wechsel? Nächster Topklub soll Interesse zeigen

Die AC Mailand steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Niclas Füllkrug. Die Verhandlungen mit dem DFB-Stürmer und Borussia Dortmund sollen positiv verlaufen.

Update, 20.07., 19:20 Uhr: Atletico auch an Füllkrug dran

Nach dem AC Mailand soll auch Atletico Madrid Interesse am Dortmunder Stürmer haben. Laut "AS" sehen die Spanier in Füllkrug den optimalen Nachfolger für Alvaro Morata, der zu Milan wechseln wird.

Die Zeitung schätzt die Ablöse für den Nationalspieler auf rund 30 Millionen Euro, was erschwinglich für Atletico wäre. Für den BVB würde es einen finanziellen Gewinn bedeuten, denn Füllkrug war vor einem Jahr für nur 17 Millionen aus Bremen gekommen.

Der 31-Jährige überzeugt zwar in Dortmund. Nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy soll sich der Stürmer aber Gedanken über seine sportliche Zukunft machen.