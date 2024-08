BVB: Toptalent Julien Duranville will durchstarten - verdrängt er Adeyemi und Malen?

Anzeige Julien Duranville statt eines überteuerten Jadon Sanchos: Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund setzen in der Saison 2024/25 auf dem Flügel auf interne Lösungen. Zum Beispiel ein Belgien-Juwel, das nicht nur in BVB-Kreisen hochgelobt wird. ran nimmt das Talent unter die Lupe. Von Luca Wolkstein Bei Borussia Dortmund haben sie in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit jungen Spielern gemacht. Youngster für (vergleichsweise) wenig Geld einkaufen, im Verein ausbilden, Spielpraxis sammeln lassen und am Ende als Leistungsträger einsetzen – das System funktioniert. Zu Spielern wie Jude Bellingham, Christian Pulisic, Erling Haaland, Jamie Bynoe-Gittens und Co. gesellte sich im Winter 2023 ein neuer Name: Julien Duranville. Lange mit Verletzungen außen vor, plant man 2024/25 mit dem 18-Jährigen als wichtigem Puzzleteil auf den Dortmunder Flügelpositionen. Aber was macht die Nachwuchshoffnung aus? Bundesliga-Auftakt Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen am Freitag ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Bundesliga-Debüt im Titel-Endspiel, Verletzungen en masse Doch beginnen wir von vorne. Duranville wurde in der Winterpause 2022/23 als damals 16-Jähriger für eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht - bei dem er seit der Jugend kickte - losgeeist, kam allerdings gleich mit einem Muskelteilabriss im Gepäck an. Nachdem er diesen auskuriert hatte, überzeugte das Talent in den Trainingseinheiten.

In der - aus BVB-Sicht - extrem bitteren Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 am letzten Spieltag der Saison 2022/23, als die Dortmunder den Meistertitel durch ein 2:2 verspielten, durfte der Belgier zum ersten Mal Bundesliga-Luft schnuppern. 28 Minuten lang dauerte das Bundesliga-Debüt des Nachwuchsmanns. Zwar konnte der Youngstar nichts am Ergebnis ändern, sorgte aber als Flügelflitzer für neuen Schwung, seine Ansätze überzeugten. Als Dortmund-Fan hatte man bereits ein erneutes Juwel vor Augen, das sich in der Talentschmiede des BVB über kurz oder lang zum Flügel-Weltstar aufschwingen könnte. Doch dazu sollte es vorerst nicht kommen - eine Horrorsaison folgte. Denn in der abgelaufenen Spielzeit verpasste der belgische Edeltechniker aufgrund von hartnäckigen Muskelverletzungen insgesamt 43 Spiele, kam nie in einen ordentlichen Trainingsrhythmus - so standen am Ende der Saison gerade einmal zwei Einsätze für die erste Garde der Dortmunder zu Buche.

Duranville: Neue Saison, neues Glück? Jetzt steht die neue Saison vor der Tür - und die Voraussetzungen für einen Durchbruch könnten nicht besser sein. Eine verletzungsfreie Vorbereitungszeit und ein Trainer, der laut eigener Aussage wieder vermehrt auf junge Talente setzen will. In BVB-Kreisen ist man sowieso überzeugt, dass Duranville ein riesiges Potenzial besitzt und erhofft sich vom Publikumsliebling viel. "Wenn der Junge den Ball berührt, dann hat man das Gefühl, man guckt jemandem zu, der etwas Besonderes hat", schwärmte Trainer Nuri Sahin am Rande des Trainingslagers. Doch der Verein versucht den Druck auf den jungen Belgier so klein wie möglich zu halten - er soll, auch aufgrund seiner Verletzungshistorie, langsam aufgebaut werden. Ein Glück, dass der BVB auf den Flügeln ohnehin bestens besetzt ist. Auch ohne eine Verpflichtung von Jadon Sancho haben die Schwarz-Gelben neben Duranville mit Donyell Malen, Karim Adeyemi und Bynoe-Gittens drei hochkarätige Optionen. Eine starke Konkurrenz und Vorsicht bei der Entwicklung - Stammspieler wird Duranville wahrscheinlich nicht sein. Dass er sich im Dortmunder Luxuskader aber Einsatzzeiten versprechen kann, deutete Sahin bereits im Sommer an. "Er hat über den Sommer körperlich einen Riesensprung gemacht", lobte der neue Coach: "Er wird stabiler. Und wenn er stabiler wird und wir Rhythmus reinbekommen, dann wird er für uns wichtig sein." Und er blieb seinen Worten treu: Im Pokalfight mit Viertligist Phönix Lübeck gewährte Sahin seinem Schützling 32 Minuten auf dem Platz - mit Erfolg!

