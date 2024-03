Anzeige

Schützenfest in Darmstadt! Die Veilchen kommen im Heimspiel gegen den FC Augsburg gehörig unter die Räder und unterliegen mit 0:6 (0:5).

Fünf Gegentore nach 29 Minuten, 17 Spiele ohne Sieg: Die Horror-Serie von Schlusslicht Darmstadt 98 will einfach nicht enden. Nach einem miserablen Auftritt unterlag das Team von Trainer Torsten Lieberknecht dem FC Augsburg mit 0:6 (0:5) und war dabei meilenweit entfernt, das "gute Omen FCA" in Zählbares umzumünzen. Denn der bislang letzte Dreier in der Fußball-Bundesliga gelang dem Aufsteiger in Augsburg - vor 147 Tagen.

Am ausverkauften Böllenfalltor trafen Phillip Tietz (2./84.), Fredrik Jensen (12.), Ermedin Demirovic (20./29.) und Ruben Vargas (24.) für die Gäste, die allein in der ersten Halbzeit so viele Tore schossen wie im gesamten Februar und gleich drei Klub-Bestwerte bejubelten. Der FCA stellte seinen höchsten Bundesliga-Sieg ein, zudem war es der höchste Auswärtssieg für die Augsburger im Oberhaus, bei dem sich Kapitän Demirovic mit nun 14 Saisontreffern zum alleinigen Rekordtorschützen innerhalb einer Spielzeit aufschwang.

Darmstadt hingegen musste im Abstiegskampf den nächsten herben Rückschlag hinnehmen. Nach 23 Partien stehen magere 13 Punkte zu Buche.

Seine Mannschaft sei "nah dran" am Erfolgserlebnis, hatte Lieberknecht, der nach seiner Sperre an die Seitenlinie zurückkehrte, gesagt. Dieses hatten die Lilien in Bremen (1:1) unglücklich verpasst - mit zwei nach Videobeweis aberkannten Toren von Tim Skarke und dem erneuten Wadenbeinbruch von Marvin Mehlem. Für Mehlem rückte Skarke auf Rechtsaußen, dessen Sturm-Position übernahm Luca Pfeiffer an der Seite von Sebastian Polter.