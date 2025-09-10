Anzeige
DFB-Team: Uli Hoeneß spricht sich für Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft aus

  • Aktualisiert: 10.09.2025
  • 13:50 Uhr
  • SID

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich für ein Comeback von Manuel Neuer in der Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen.

"Bei einer Weltmeisterschaft müssen die Besten spielen. Und Manuel ist der Beste. Deswegen muss er da spielen, wenn er gesund ist", sagte Hoeneß am Mittwoch bei einem Termin in München.

Zuvor hatte der Berater von Manuel Neuer Spekulationen über eine WM-Rückkehr des Weltmeisters von 2014 befeuert.

"Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung", sagte Thomas Kroth im Interview mit der "Frankfurter Rundschau". "Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich auf Marc-André ter Stegen (33) als Nummer eins festgelegt, der Torhüter vom FC Barcelona fällt allerdings nach einer Rücken-Operation noch monatelang aus und ist im Verein keine Stammkraft mehr.

Manuel Neuer trat nach der EM 2024 zurück

"In meinen Gedanken weiß ich, dass Marc zurückkommt im Dezember, dann die beiden Spiele machen wird im März, im Juni auch, und dann die WM spielen wird", hatte Nagelsmann gesagt. In der WM-Qualifikation spielt Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim.

Neuer (39) war nach der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Er hat 124 Länderspiele absolviert.

Hoeneß ist wenig angetan von der MLS
