Fußball

Manuel Neuer äußert sich zu möglichem DFB-Comeback

  • Aktualisiert: 10.09.2025
  • 14:31 Uhr
  • SID

Manuel Neuer beschäftigt sich derzeit nicht mit einer Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

"Erstmal wurde ich ja nicht gefragt. Es war eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich bei der Nationalmannschaft jetzt nicht mehr dabei bin und auch zurückgetreten bin", sagte der Weltmeister-Torwart von 2014 am Mittwoch bei einem Empfang in der Bayerischen Staatskanzlei in München. "Dementsprechend steht das gar nicht im Raum für mich."

Neuers Berater Thomas Kroth hatte entsprechende Spekulationen allerdings befeuert. "Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung", sagte Thomas Kroth im Interview mit der "Frankfurter Rundschau". "Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen."

Manuel Neuer schloss die Hintertüre zur WM 2026 nicht hundertprozentig, er sagte aber: "Ich hatte eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit, und ich denke aktuell überhaupt nicht darüber nach, ob und wie das sein könnte, dass Manuel Neuer nochmal zurückkehrt zur Nationalmannschaft."

Er sei seit 2009 dabei gewesen, "mit der EM war das ein schöner Abschluss. Ich denke, dass ich viel bekommen habe vom deutschen Fußball und vielleicht auch dem deutschen Fußball ein bisschen was gegeben habe."

Bayern-Patron Uli Hoeneß wünscht sich DFB-Comeback von Manuel Neuer

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Uli Hoeneß schon den Rufern nach Neuer (39/124 Länderspiele) angeschlossen. "Bei einer Weltmeisterschaft müssen die Besten spielen. Und Manuel ist der Beste. Deswegen muss er da spielen, wenn er gesund ist", forderte der Ehrenpräsident des FC Bayern. Auch Präsident Herbert Hainer betonte, Neuer sei "der beste Torwart in Deutschland. Er tut jeder Mannschaft gut."

Für ein Comeback müsste der Bundestrainer wohl in einer Notsituation bei Neuer anfragen. Nagelsmann hat sich für die WM bereits auf Marc-André ter Stegen festgelegt, der allerdings beim FC Barcelona keinen Stammplatz mehr hat und wegen einer Rücken-Operation noch monatelang ausfallen wird. In der WM-Qualifikation steht Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) im deutschen Tor und beweist sich als solider Vertreter.

