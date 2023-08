Doppelpass: Zwischenfall im Fußball-Talk - Moderator Florian König reagierte schnell

Anzeige

Der Fußball-Talk "Doppelpass" wurde am Sonntag während der Live-Übertragung von einem kuriosen Zwischenfall unterbrochen.

Gut zehn Minuten nach Beginn der Sendung, in der Journalisten und Experten über die Geschehnisse rund um den Bundesliga-Saisonstart diskutierten, stürmte ein Mann in die Runde, in der dieses Mal unter anderem Experte Stefan Effenberg sowie Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus saßen.