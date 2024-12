Eintracht Fankfurt vs. Mainz 05: Unglücklicher Santos verhilft Mainz zu kuriosem Sieg

Ein paar Meter weiter jubelten die "Nullfünfer" und wussten gar nicht so recht, wie ihnen der Sieg in den Schoß gefallen war. "Die ein oder andere Situation ist ein bisschen glücklich für uns gelaufen", gab Sportdirektor Niko Bungert bei "Sky" zu, "der Torwart sah bei zwei Buden nicht gut aus."

Markus Krösche stärkt Santos den Rücken

Kaua Santos hatte ein Eigentor mit Seltenheitswert fabriziert (15.): Der 21-Jährige, der kurzfristig den erkrankten Kevin Trapp vertrat, spielte einen Kurzpass auf Ellyes Skhiri, der ihn in Bedrängnis direkt wieder in hohem Bogen Richtung eigenes Tor schoss. Von Santos' Unterarm prallte der Ball zunächst an die Latte, erneut an den Arm und schließlich ins Tor - 1:0 für Mainz.

Es erinnerte an das legendäre Eigentor von Tomislav Piplica, der 2002 eine Bogenlampe mit den Hinterkopf ins eigene Gehäuse bugsiert hatte.

Auch beim 0:3 (58.) patzte der Keeper: Nachdem sein Aufbaupass zu kurz geraten war, hielt Santos zunächst gegen Jae-Sung Lee, gegen Paul Nebel war er dann machtlos. "Er hat Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren. Er wird daraus lernen, und es wird ihn stärker machen", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.