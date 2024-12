Eintracht Frankfurt gibt derzeit vor allem sportlich ein hervorragendes Bild ab. Die Hessen verfolgen aber auch gesellschaftspolitische Ziele und wollen nachhaltig handeln. Auf dieser Ebene vertrauen sie auf einen bekannten Politiker, der nun eine größere Rolle einnehmen wird.

Der ehemalige Grünen-Chef Omid Nouripour übernimmt beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt einen Posten im Aufsichtsrat. Der SGE-Vorstand sowie der Aufsichtsrat bestellten den 49-Jährigen einstimmig zum Nachhaltigkeitsbeauftragten des Vereins. Dies teilten die Frankfurter am Montag mit.

Nouripour "berät den Aufsichtsrat als Experte für gesellschaftliche und politische Zusammenarbeit in allen Nachhaltigkeitsfragen", hieß es in der Mitteilung. Er werde "in dieser Rolle nicht nur als Gast an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen, sondern ist darüber hinaus weiter auch Vorsitzender des vom Vorstand eingesetzten Nachhaltigkeitsbeirats der Eintracht Frankfurt Fußball AG". Diese Funktion bekleidet der Politiker bereits seit Dezember 2022.

Nouripour ist bekennender SGE-Fan und gründete 2012 einen offiziellen Eintracht-Frankfurt-Fanclub im Bundestag. Seit November ist er nicht mehr Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.