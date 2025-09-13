Mario Götze hat mit seinem Körper und der starken Konkurrenz zu kämpfen. Dennoch kann sich der 33-Jährige einen längerfristigen Verbleib in Frankfurt vorstellen. Götze weiß aber auch, dass die Zeit gegen ihn spielt.

Es sind keine leichten Wochen für Mario Götze. Während bei Eintracht Frankfurt derzeit Youngster Can Uzun in der Zehner-Rolle brilliert, konnte der WM-Held aus dem Jahr 2014 in der laufenden Saison noch gar nicht so richtig eingreifen.

Der 33-Jährige kämpfte sich nach einem recht komplexen Muskelfaserriss durch den Sommer und verpasste die letzten beiden Bundesligaspiele aufgrund muskulärer Beschwerden.

Obwohl es für Götze folgerichtig schwierig wird, sich zurück in die Startelf der Eintracht zu kämpfen, möchte der Routinier den Kampf annehmen. Götze fühlt sich mit seiner Familie wohl in Frankfurt, jedoch kann er sich im kommenden Sommer auch einen Abschied vorstellen.

"Im Moment sind wir glücklich in Frankfurt. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, plus eine Option auf ein weiteres Jahr. Ich werde von Saison zu Saison entscheiden", kündigte er im Gespräch mit der französischen Zeitung "L'Equipe" an.