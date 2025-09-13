Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Eintracht Frankfurt: Mario Götze spricht über seine Zukunft - Abschied im Sommer möglich?
- Veröffentlicht: 13.09.2025
- 12:25 Uhr
- ran.de
Mario Götze hat mit seinem Körper und der starken Konkurrenz zu kämpfen. Dennoch kann sich der 33-Jährige einen längerfristigen Verbleib in Frankfurt vorstellen. Götze weiß aber auch, dass die Zeit gegen ihn spielt.
Es sind keine leichten Wochen für Mario Götze. Während bei Eintracht Frankfurt derzeit Youngster Can Uzun in der Zehner-Rolle brilliert, konnte der WM-Held aus dem Jahr 2014 in der laufenden Saison noch gar nicht so richtig eingreifen.
Der 33-Jährige kämpfte sich nach einem recht komplexen Muskelfaserriss durch den Sommer und verpasste die letzten beiden Bundesligaspiele aufgrund muskulärer Beschwerden.
Obwohl es für Götze folgerichtig schwierig wird, sich zurück in die Startelf der Eintracht zu kämpfen, möchte der Routinier den Kampf annehmen. Götze fühlt sich mit seiner Familie wohl in Frankfurt, jedoch kann er sich im kommenden Sommer auch einen Abschied vorstellen.
"Im Moment sind wir glücklich in Frankfurt. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, plus eine Option auf ein weiteres Jahr. Ich werde von Saison zu Saison entscheiden", kündigte er im Gespräch mit der französischen Zeitung "L'Equipe" an.
Frankfurt kann sich Götze-Verlängerung vorstellen
Die Verlängerung bis 2027 ist wohl an gewisse Bedingungen geknüpft, die nicht näher bekannt sind. "Sport1"-Angaben zufolge können sich die Verantwortlichen der Eintracht vorstellen, mit Götze weiterzumachen und sind bezüglich einer Verlängerung grundsätzlich positiv gestimmt.
Klar ist aber auch, dass der Mittelfeld-Star mit 3,5 Millionen Euro jährlich zu den Top-Verdienern gehört. Demnach könnte eine Weiterbeschäftigung auch mit Gehaltseinbußen einhergehen, sollte er sportlich nicht mehr der ersten Garde angehören.
Götze spürt die Zeichen der Zeit: "Man muss immer mehr leisten"
Mit einem Karriereende befasst sich Götze noch nicht konkret, wenngleich er weiß, dass seine aktive Zeit endlich ist. "Ich werde wahrscheinlich nicht bis 40 weitermachen, aber ich kann mir vorstellen, noch ein paar Jahre zu spielen, hier oder anderswo", verdeutlichte er.
Möglich wäre auch, dass Götze ähnlich wie beispielsweise Marco Reus oder Thomas Müller seine Zelte außerhalb von Europa aufschlägt. Auf europäischem Top-Niveau zu bestehen, wird es schließlich von Jahr zu Jahr schwieriger.
"Je älter man wird, desto komplizierter wird es. Um mit den jungen Spielern mithalten zu können, muss man immer mehr leisten. Man muss akzeptieren, dass man nicht ewig spielen kann, und das ist auch gut so", führte er aus.
Dass Götze noch mithalten kann, hat er in der letzten Saison bewiesen. Der Routinier spielte insbesondere in der Rückrunde stark, ehe er Mitte April von seiner Verletzung gestoppt wurde. Nun gilt es für ihn, dieses Niveau wieder zu erreichen. Dann dürfte er auch zukünftig noch eine gewichtige Rolle bei der Eintracht einnehmen.