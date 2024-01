FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV, Livestream und Liveticker: Übertragung der Bundesliga

Anzeige

Am 19. Bundesliga-Spieltag gastiert der FC Bayern München beim FC Augsburg. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Der 19. Bundesliga-Spieltag steht an, unter anderem empfängt der FC Augsburg den FC Bayern München.

Während die Augsburger nach dem jüngsten 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach sechs Tage spielfrei hatten, musste der FCB am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Union Berlin ran.

Spielerisch lief beim knappen 1:0-Erfolg nicht allzu viel zusammen, das Sportliche geriet aber auch zur Nebensache. Union-Coach Nenad Bjelica leistete sich einen folgenschweren Aussetzer, als er Bayern-Angreifer Leroy Sane zwei Mal mit der Hand ins Gesicht langte und daraufhin mit Rot auf die Tribüne geschickt wurde.

Schlechte Nachrichten gab es aber auch für Bayern-Coach Thomas Tuchel. Sowohl Dayot Upamecano und Konrad Laimer verletzten sich und stehen mehrere Wochen nicht zur Verfügung, die Personaldecke in der Abwehr wird immer dünner.

Wie sich der ausgedünnte FCB in Augsburg schlägt, wird sich am Samstagnachmittag zeigen - und so seid ihr live im TV, Livestream und Liveticker dabei. Wenn ihr herausfinden wollt, wo die beiden Teams am Saisonende landen, werft einen Blick in unseren Bundesliga-Tabellenrechner.