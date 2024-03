Manuel Neuer

Der frischgebackene Vater pariert in der 16. Minute stark, ist dafür aber beim Gegentor zum 0:1 chancenlos. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit rettet die Latte. Sehenswert: In der 82. Minute verlässt er seinen Strafraum und klärt an der Außenlinie per Grätsche. Kurz vor Schluss folgt eine starke Parade, aber auch das zweite Gegentor. ran-Note: 2 © Beautiful Sports