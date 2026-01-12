Josip Stanisic wird dem FC Bayern in den kommenden Wochen fehlen. Wie sehr trifft der Ausfall den Rekordmeister? Die Bayern sind das Risiko bewusst eingegangen. Denn sie wissen, was sie tun. Dass der Kader vergleichsweise kompakt aufgestellt ist, hat sich bislang nicht als Nachteil, sondern als Vorteil erwiesen. Der Erfolg gibt den Machern Recht. FC Bayern: Verletzungsschock nach Gala gegen Wolfsburg

Kommentar: Goretzka zeigt die Reaktion, die sich die Bayern-Bosse erhoffen Die Münchner hatten die Breite bei der Zusammenstellung ein Stück weit vernachlässigt, können sich aber darauf verlassen, dass die Krankenakte von Schlüsselspielern noch übersichtlich bleibt. Dazu ist die Polyvalenz der Spieler ein Pluspunkt. Der Kurs wird auch in diesem Winter fortgesetzt, wo personell nicht nachgelegt wird, sondern Vertragsverlängerungen wie mit Dayot Upamecano oder Serge Gnabry ganz oben auf der ToDo-Liste stehen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn es Verletzte gibt beziehungsweise zu viele davon. Wenn die Struktur des Kaders Schlagseite bekommt und die Ausgewogenheit Risse.

FC Bayern: Stanisic fehlt wohl drei Wochen So gesehen wirft der Ausfall von Josip Stanisic wegen einer Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk den FC Bayern erst einmal nicht weit zurück, auch wenn die Flexibilität des Kroaten, der auf den Außen und in der Innenverteidigung spielen kann, eine wichtige Essenz im Kader ist. Wie die "Bild" berichtet, soll Stanisic rund drei Wochen ausfallen. Die Krux: Bis zum 31. Januar bestreiten die Bayern immerhin sechs Pflichtspiele. Die gute Nachricht für Trainer Vincent Kompany: Alternativen stehen für die linke Seite, auf der Stanisic zuletzt eingesetzt wurde, bereit.

Stanisic fehlt: Diese Alternativen hat der FC Bayern Allen voran Hiroki Ito, der nach zwei Mittelfußbrüchen fast das ganze Jahr 2025 verpasste, seit November wieder Einsätze erhält und jetzt den nächsten Schritt machen könnte. Eine weitere Option wäre Raphael Guerreiro, allerdings eine deutlich offensivere als Stanisic oder Ito. Der zuletzt krank fehlende Alphonso Davies wiederum ist nach seinem Kreuzbandriss wieder fit, soll aber noch behutsam herangeführt werden. Bei ihm stehen bei zwei Einsätzen vor der Winterpause schlanke 46 Minuten Einsatzzeit auf dem Konto. Was allgemein ein wenig untergeht: Auch Tom Bischof wäre links einsetzbar, er hat die Aufgabe bei 19 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison bereits neun Mal übernommen.