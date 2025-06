Der 2:1-Sieg des FC Bayern bei der FIFA Klub-WM gegen die Boca Juniors wird von einer unschönen Szene in der 80. Minute überschattet. Jamal Musiala klagte über Schmerzen, sein Landsmann Joshua Kimmich deutete auf die Wade hin.

Jamal Musiala verletzt: Diagnose steht wohl fest

Allerdings hat der Bayern-Star wohl Glück im Unglück: Musiala hat laut Informationen von "Sky" Glück gehabt und wohl keine strukturelle Verletzung davon getragen. Ein offizielles Statement des FC Bayern zur Verletzung steht aber noch aus.

Demnach wird beim Rekordmeister erwartet, dass der Offensiv-Star bereits am Sonntag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Am Samstag nach dem Sieg über die Boca Juniors hat die Mannschaft frei.

Der 22-Jährige war gerade erst aus einer Verletzung zurückgekehrt und gab gegen Auckland City sein Comeback nach mehrmonatiger Pause gab.

Trainer Vincent Kompany hielt sich mit Prognosen unmittelbar nach dem Spiel noch zurück. "Ich will unbedingt erstmal noch mit den Ärzten sprechen", sagte der Bayern-Coach, erklärte aber, "ein wenig entspannt" zu sein.