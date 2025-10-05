FC Bayern München auf dem Oktoberfest 2025: Superstar feiert Wiesn-Debüt

Anzeige

Entsprechend ausgelassen war die Stimmung unter Spielern, Funktionären und ihren Familien am Sonntag am Oktoberfest. "Auch wenn das Wetter heute nicht ganz mitspielt, aber wir genießen es trotzdem", sagte Sportvorstand Max Eberl dem "Bayerischen Rundfunk". "Sie sehen einen glücklichen Präsidenten", sagte Herbert Hainer zufrieden. "Ich denke, wir zeigen unheimlich guten Fußball, sehr erfrischend, nach vorne orientiert. Wir schießen viele Tore, kriegen hinten kaum eins rein und haben jetzt zehn Spiele hintereinander gewonnen." Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß war mit Ehefrau Susanne mit dabei im Bayern-Tross auf der Wiesn.

FC Bayern: Wiesn-Premiere für Luis Diaz und Co. Für einige Stars der Münchner war es auch die Wiesn-Premiere, weil sie erst im Sommer 2025 zum Verein stießen. So gab etwa Luis Diaz mit Frau Geraldine sein "Debüt" auf der Wiesn. Der Kolumbianer bekam dann auch gleich ein Sonderlob von Hainer nach seinem Blitztor in Frankfurt nach nur 15 Sekunden und dem späteren Doppelpack zum 3:0-Endstand. "Ich habe schon mal gesagt: Wenn der Luis Díaz noch Tore schießt, dann sind wir nicht mehr zu schlagen", schwärmte Hainer.

Tom Bischof zeigt sich mit Freundin Josefine Scholl Joshua Kimmich forderte hingegen mit einem Augenzwinkern auch vollen Diaz-Einsatz im Bierzelt. "Da erwarte ich eine Top-Leistung von dem. Da erwarte ich, dass er sich mal die eine oder andere Maß gönnt", sagte der Führungsspieler der Münchner. Auch für Tom Bischof war es das erste Mal als Bayern-Spieler auf dem Oktoberfest. Der Neuzugang von 1899 Hoffenheim kam am Sonntag mit Freundin Josefine Scholl ins Käferzelt. Die Bischof-Freundin ist die Tochter von Bayern-Ikone Mehmet Scholl.

Tom Bischof und Josefine Scholl © Poolfoto

FC Bayern auf dem Oktoberfest: Entwarnung bei Stürmerstar Harry Kane Mit dabei war am Sonntag natürlich auch Torjäger Harry Kane. Der Engländer musste am Tag davor nach einem weiteren Treffer in der noch jungen Bundesliga-Saison leicht angeschlagen ausgewechselt werden. Mittlerweile konnte der Kapitän der "Three Lions" aber auch in Richtung Nationaltrainer Thomas Tuchel Entwarnung geben.

"Mir geht es gut. Es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung", sagte der 32-Jährige bei "Sky".

Bundesliga-Rekord eingestellt: Neuer zieht mit Müller gleich Gleich in mehrerer Hinsicht Grund zu feiern hatte Bayern-Kapitän Manuel Neuer am Oktoberfest. Zum einen blieb er in Frankfurt am Tag zuvor einmal mehr ohne Gegentor. Zudem zog der 39-Jährige mit dem 362. Bundesliga-Sieg in seiner Karriere mit seinem früheren Mitspieler Thomas Müller gleich und hält aktuell den Rekord.

