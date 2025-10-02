Anzeige
6. Spieltag der Bundesliga

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Bundesliga-Übertragung im TV, im Livestream und Liveticker - Ergebnis 0:3

  • Aktualisiert: 05.10.2025
  • 23:03 Uhr

Der FC Bayern München muss am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gegen Eintracht Frankfurt ran. Hier könnt ihr das Traditionsduell live verfolgen.

Für den FC Bayern München könnte es derzeit kaum besser laufen. In der Bundesliga steht der deutsche Rekordmeister nach fünf Siegen aus fünf Spielen an der Spitze. Auch in der Champions League ist der Ligaprimus noch ungeschlagen.

Anders sieht das bei Eintracht Frankfurt aus. Die "Adlerträger" haben wilde Tage hinter sich. Einer 3:4-Niederlage gegen Union Berlin, folgte ein 6:4-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. In der Champions League setzte es zuletzt dann eine 1:5-Pleite gegen Atletico Madrid.

Abwehrspieler Robin Koch erklärte nach dem Spiel gegen die Spanier, dass vor allem die Defensive nun gefragt sei: "Wir müssen gegen Bayern auch wieder als Mannschaft verteidigen, dürfen ihnen wenige Räume geben und die Zweikämpfe wahrnehmen."

So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt im TV, Livestream und Liveticker.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

+++ Update 20:24 Uhr: Ergebnis - Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München 0:3 +++

Der FC Bayern München hat am 6. Spieltag der Bundesliga einen 3:0-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt eingefahren. Nach einer 2:0-Pausenführung sorgte Luis Diaz in der Schlussphase mit seinem zweiten Tor des Abends für den Endstand.

+++ Update 19:18 Uhr: Halbzeit - Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München 0:2 +++

Der FC Bayern München führt in der Bundesliga-Begegnung bei Eintracht Frankfurt schon zur Pause mit 2:0.

Bereits nach 14 Sekunden sorgte Luis Diaz für den Führungstreffer des Rekordmeisters. Harry Kane legte in der 27. Minute per Distanzschuss zum 2:0 für die Gäste nach.

+++ Update 17:30 Uhr: Die Aufstellungen +++

Eintracht Frankfurt: Kaua Santos - Buta, Koch, Theate, Brown - Larsson, Skhiri, Uzun - Doan, Burkardt, Bahoya.

FC Bayern München: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Topspiel statt?

Bundesliga-Topspiel: Läuft Frankfurt gegen Bayern im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

Frankfurt - Bayern live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Frankfurt vs. Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Topspiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

FC Bayern zu Gast bei Eintracht Frankfurt: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Topspiel?

Einen Ticker zu Eintracht Frankfurt - FC Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Topspiels

  • Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München
  • Datum und Uhrzeit: 04. Oktober 2025; 18:30 Uhr
  • Trainer: Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt), Vincent Kompany (FC Bayern München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
