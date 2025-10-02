Der FC Bayern München muss am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 gegen Eintracht Frankfurt ran. Hier könnt ihr das Traditionsduell live verfolgen.

Für den FC Bayern München könnte es derzeit kaum besser laufen. In der Bundesliga steht der deutsche Rekordmeister nach fünf Siegen aus fünf Spielen an der Spitze. Auch in der Champions League ist der Ligaprimus noch ungeschlagen.

Anders sieht das bei Eintracht Frankfurt aus. Die "Adlerträger" haben wilde Tage hinter sich. Einer 3:4-Niederlage gegen Union Berlin, folgte ein 6:4-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. In der Champions League setzte es zuletzt dann eine 1:5-Pleite gegen Atletico Madrid.

Abwehrspieler Robin Koch erklärte nach dem Spiel gegen die Spanier, dass vor allem die Defensive nun gefragt sei: "Wir müssen gegen Bayern auch wieder als Mannschaft verteidigen, dürfen ihnen wenige Räume geben und die Zweikämpfe wahrnehmen."

So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt im TV, Livestream und Liveticker.