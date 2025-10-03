FC Bayern München: Dayot Upamecano soll wohl Monster-Handgeld für Verlängerung fordern

Der FC Bayern München will den auslaufenden Vertrag von Dayot Upamecano unbedingt verlängern. Haken an der Sache: Der Defensiv-Star will sich seine Unterschrift offenbar vergolden lassen.

Von Daniel Kugler

Droht dem FC Bayern die nächste Vertragsposse?

Wie die "Bild" berichtet, soll Dayot Upamecano für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages ein sattes Handgeld verlangen.

Demnach orientiere sich die Wunschsumme wohl am Vertragspoker seines Teamkollegen Alphonso Davies. Der kanadische Linksverteidiger hat im Februar sein damals ebenfalls auslaufendes Arbeitspapier verlängert und dabei offenbar einen Unterschriftsbonus von 17 Millionen Euro eingestrichen.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, wisse Upamecano um seine gute Verhandlungsposition und sei trotz der weiter voranschreitenden Sparpolitik des Rekordmeisters wohl zu keinen Einschnitten bereit.

Inwieweit die Münchner auf derartige Forderungen von der Spieler-Seite eingehen würden, bleibt fraglich. In Sachen Grundgehalt seien die beiden Parteien aber wohl schon "sehr weit".