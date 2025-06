FC Bayern München: Eberl intensiviert Bemühungen um PSG-Star - News und Gerüchte

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 17. Juni, 23:23 Uhr: Eberl nimmt erneut Barcola ins Visier +++ Nachdem Nico Williams wohl den FC Barcelona als sein Ziel für den Sommer ausgemacht hat und der FC Bayern nur noch Außenseiterchancen bei dem spanischen Flügelspieler haben soll, verstärken die Münchener nun offenbar wieder ihre Bemühungen um Bradley Barcola. Laut "Bild" wirbt die Vereinsführung an der Säbener Straße nun verstärkt um den jungen Franzosen, der bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Max Eberl soll die Verhandlungen aufgenommen und wieder mit den Beratern des 22-Jährigen in Kontakt getreten sein. Gleichzeitig scheint aber klar, dass der französische Hauptstadtklub derzeit nicht über einen Verkauf des Youngsters nachdenkt und sogar mit Barcola verlängern will. Auch Barcola selbst fühlt sich offenbar in seiner Heimat wohl und denkt zurzeit nicht an einen Vereinswechsel. Was den Bayern dennoch Hoffnung macht: Barcola wechselt am 1. August seinen Berater. Dann könnten die Karten neu gemischt werden.

+++ 16. Juni, 22:16 Uhr: So viel kassiert Ex-Klub Rennes von der Tel-Ablöse +++ Nach dem Verkauf von Mathys Tel an Tottenham Hotspur muss der FC Bayern München die Ablösesumme in kolportierter Höhe von bis zu 40 Millionen Euro mit Stade Rennes aufteilen. Demnach haben die Franzosen laut der Zeitung "Ouest-France" einst beim Verkauf des Stürmertalents an die Münchner eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 25 Prozent vereinbart, die nun greift. Die Münchner machen einen Transfergewinn von bis zu 20 Millionen Euro, damit könnte Rennes insgesamt bis zu fünf Millionen Euro an Nachschlag für Tel erhalten, obendrauf kommt dem Bericht nach noch eine Ausbildungsentschädigung von 300.000 Euro.

+++ 16. Juni, 17:09 Uhr: Talent Jonathan Asp Jensen vor Leihe in die Schweiz? +++ Bayern-Talent Jonathan Asp Jensen steht wohl vor dem Absprung. Laut "Sky" und "Bild" soll der Däne vor einer Leihe in die Schweiz zum Grasshopper Club Zürich stehen. In München schaffte es der 19-Jährige zuletzt in der Saison 2024/25 nicht über Einsätze bei den Regionalliga-Amateuren hinaus, überzeugte dort aber mit fünf Toren und elf Vorlagen. Zudem wurde er auch in der UEFA Youth League und der U19-Nachwuchsliga eingesetzt. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers in München läuft noch bis zum Sommer 2028.

+++ 15. Juni, 16:51 Uhr: Nürnberg an Leihe von Ibrahimovic interessiert +++ Zweitligist 1. FC Nürnberg zeigt offenbar Interesse an Bayern-Talent Arijon Ibrahimovic. Wie die "Bild" berichtet, sei der Klub um Trainer Miroslav Klose an einer Ausliehe des 19 Jahre alten Offensivspielers interessiert. Für Ibrahimovic wäre ein Wechsel zu den Franken gleichbedeutend mit einer Rückkehr in seine Heimat. Er wurde nicht nur in Nürnberg geboren, sondern spielte zwischen 2014 und 2018 bereits in der Jugend des FCN, bevor er an den Bayern-Campus wechselte. Klose und Ibrahimovic kennen sich aus der gemeinsamen Zeit im Nachwuchs des FC Bayern, für den deutschen U20-Nationalspieler wäre es womöglich eine Chance, seine zuletzt ins Stocken geratene Karriere wieder neu zu starten. In der abgelaufenen Saison spielte Ibrahimovic weder bei den Bayern noch in der Rückrunde bei seinem Leihklub Lazio Rom eine Rolle. Bayern-Trainer Vincent Kompany gönnte ihm nur 16 Pflichtspielminuten, in Italien waren es auch nur 19.

+++ 15. Juni, 11:10 Uhr: Sane zu Galatasaray - Kimmich hat "nicht damit gerechnet" +++ Leroy Sane verlässt den FC Bayern und wechselt zu Galatasary Istanbul. Eine Entscheidung, mit der Teamkollege Joshua Kimmich so nicht gerechnet hat. "Ich war dann tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es in die Türkei geht. Da hätte ich ehrlicherweise jetzt gar nicht damit gerechnet", erklärte er in einer Medienrunde vor dem Auftaktspiel der FIFA Klub-WM 2025 gegen Auckland City. FIFA Klub-WM live: FC Bayern München vs. Auckland City FC hier im kostenlosen Livestream Demnach hoffe Kimmich, Sane werde irgendwann auf seine Entscheidung zurückschauen und sagen, "dass es die richtige war." Dass Sane den Rekordmeister verlässt, war im Hinblick auf die Ereignisse der vergangenen Wochen laut Kimmich aber "ein bisschen abzusehen. Da hat man schon das Gefühl gehabt, dass Verein und Spieler nicht zusammenkommen."

+++ 14. Juni, 16:24 Uhr: Einigung zwischen Bayern und Spurs wegen Mathys Tel steht wohl bevor +++ Der endgültige Abgang von Mathys Tel aus München soll laut "Bild" bevorstehen. Demnach dürfte sich der deutsche Rekordmeister vor einer Einigung mit Leihverein Tottenham Hotspur befinden. Dem Bericht nach fließen rund 35 Millionen Euro Ablöse für den französischen Stürmer nach München, zuvor zahlte Tottenham bereits zehn Millionen Euro an Leihgebühr. Obwohl Tel bei den Bayern ein Fanliebling war, kam er sportlich nie komplett zur Geltung, war zumeist Joker. Sein aktueller Kontrakt beim FCB läuft eigentlich noch bis 2029, die sportliche Zukunft von Tel liegt aber wohl dauerhaft in London. Für die Bayern bestritt der 20-Jährige insgesamt 83 Pflichtspiele und erzielte dabei 16 Treffer.

+++ 14. Juni, 10:10 Uhr: Bayern denkt wohl bei zwei Verkaufskandidaten um +++ Beim FC Bayern laufen die Personalplanungen für die neue Saison. Laut "Sky" hat bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters nun ein Umdenken stattgefunden, was die Zukunft von zwei Spielern angeht. Demnach sollen Serge Gnabry und Leon Goretzka, die ursprünglich als Kandidaten für einen möglichen Abgang galten, nun doch in der kommenden Saison das Trikot des Rekordmeisters tragen. Hintergrund: Mit Thomas Müller und Leroy Sane sind in Zukunft zwei Topverdiener runter von der Gehaltsliste. Der Druck, Gehälter einsparen zu müssen, ist demnach nicht mehr im selben Maße gegeben wie vorher. Die Verantwortlichen sollen aber zu Gesprächen bereit sein, sollte ein anderer Klub ein interessantes Angebot unterbreiten.

+++ 13. Juni, 19:03 Uhr: Barcelona tritt in den Williams-Poker ein +++ Der FC Bayern bemüht sich weiterhin um die Dienste von Flügelstürmer Nico Williams. Der Spanier soll die Lücke schließen, die Leroy Sane durch seinen Abgang auf dem linken Flügel gerissen hat. Nun scheint der deutsche Rekordmeister jedoch namhafte Konkurrenz im Poker um den Youngster zu erhalten. Laut Fabrizio Romano soll der FC Barcelona sich mit Williams getroffen haben, um über einen Wechsel nach Katalonien zu verhandeln. Wie der Insider berichtet hat sich der Flügelflitzer von Atletic Bilbao zuvor bereits zweimal mit den Bayern getroffen - nun scheint auch der FC Barcelona um ihn zu kämpfen. Barca soll dabei gute Chancen haben. Der 22-Jährige scheint offen für einen Wechsel zum spanischen Meister. Deswegen ist der weitere Ablauf nun davon abhängig, ob sich der FC Barcelona für Williams entscheidet. In seinem Tweet bezieht sich Romano auf die spanische Zeitung "Sport" die ebenfalls von dem Treffen zwischen dem spanischen Topklub und dem Europameister spricht. Auch die Bayern und der FC Arsenal bleiben weiter im Rennen. Brisant: Gleichzeitig postete Barcelona-Wunderkind Lamine Yamal zwei Bilder in seine Instagram-Story, die ihn und Williams jubelnd zeigen. Weiß er etwa schon mehr über einen bevorstehenden Wechsel?

+++ 12. Juni, 20:00 Uhr: Nico Williams ist jetzt "das Topziel" der Bayern +++ Was machen die Bayern nach dem feststehenden Abgang von Leroy Sane? Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano werden die Bemühungen, Nico Williams zu verpflichten, intensiviert. Laut Romano ist der Spanier "das Topziel" der Bayern. Wie es heißt, haben die Bayern bereits zwei Gespräche mit den Vertretern des Spielers geführt. Die Ausstiegsklausel von rund 60 Millionen Euro sei für die Bayern kein Problem. Dann schon eher die Gehaltsforderungen des Spielers. Der Deal könnte demnach kompliziert werden. Hinzu kommt, dass Athletic Bilbao wohl bereit ist, Williams zu halten und ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Neben dem FC Bayern hat auch der FC Arsenal Interesse an Williams.

+++ 12. Juni, 17:14 Uhr: Leroy Sane dreht Abschiedsrunde bei der Klub-WM +++ Leroy Sane wird das Trikot des FC Bayern München nochmal tragen. Bei der Klub-WM (Alle Spiele des FC Bayern im kostenlosen Joyn-Livestream) wird der Linksfuß alle Spiele bis zum 30. Juni für den FCB spielen. Das will "Sky" erfahren haben. Der Pay-TV-Sender berichtet, dass dies der Wunsch von Trainer Vincent Kompany gewesen sei. Sane kann somit alle Gruppenspiele und ein mögliches Achtelfinale absolvieren und anschließend theoretisch von der Couch aus Klub-Weltmeister werden. Der Flügelstürmer wird ab der kommenden Saison für Galatasaray spielen. In Istanbul wurde der 29-Jährige begeistert empfangen und von den Bayern-Fans hatte er sich ebenfalls schon verabschiedet.

FC Bayern: So verabschiedet sich Leroy Sane von den Fans

+++ 11. Juni, 07:25 Uhr: Spurs-Wunschtrainer will Tel halten +++ Die Zukunft um Mathys Tel liegt offenbar bei den Tottenham Hotspur. Die Leihgabe des FC Bayern hat bei den Spurs nicht nur seine Mitspieler überzeugt. Auch der kolportierte Neutrainer Thomas Frank möchte mit Tel weiterarbeiten, wie aus einem Bericht von "TEAMTALK" hervorgeht. Demnach soll Frank, der aus Brentford kommen soll, den Teambossen signalisiert haben, dass er in Tel einen Schlüsselfaktor für sein Spielsystem sieht. Die Spurs besitzen eine Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro für den 20-jährigen Stürmer. Der frisch gebackene Europa-League-Sieger hofft allerdings darauf, die Summe drücken zu können. Bayern ist offenbar an einem Transfer interessiert, erste konkrete Gespräche stehen in den kommenden Tagen wohl an.

+++ 10. Juni, 17:33 Uhr: AC Mailand fordert satte Ablöse für Leao +++ Der FC Bayern sucht nach einem neuen linken Flügelstürmer und die Gerüchte überschlagen sich täglich. Am Montagabend berichtete "Sky", dass Bradley Barcola zwar nicht das Top-Ziel, aber das Wunschziel der Verantwortlichen sei. Hingegen berichtete die "Bild", dass der von "Sky" als B-Option genannte Nico Williams ganz klar im Fokus der Bemühungen von Eberl und Co. stehe. Doch was ist eigentlich mit Rafael Leao, der zuvor als einer der Top-Kandidaten gehandelt wurde? Der Portugiese ist dem Vernehmen nach zwar noch immer eine Option, aber eine äußerst teure. Laut Informationen der "Gazzetta dello Sport" hat die AC Mailand ein Preisschild von 100 Millionen Euro festgelegt. Bedenkt man, dass die Klausel bei Nico Williams bei 60 Millionen Euro liegt, wird ein Vorstoß der Bayern bei Leao immer unwahrscheinlicher. Die Rossoneri sollen es auch ablehnen, die Ablöse durch einen Tausch zu reduzieren. Zuletzt wurde Kim Min-Jae bei der AC Mailand gehandelt, jedoch würde der Serie-A-Klub talentierte Spieler mit Potenzial bevorzugen. Kim und andere Optionen wie Kingsley Coman würden das Gehaltsgefüge der Mailänder zerstören. Neben Williams, Barcola und Leao gelten auch Cody Gakpo, Kaoru Mitoma und Takefusa Kubo als Kandidaten für den Flügel. Zunächst soll aber Klarheit bezüglich der Zukunft von Leroy Sane und Kingsley Coman vorherrschen.