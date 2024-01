FC Bayern München: Die fünf Probleme für Thomas Tuchel

Leonardo Bonucci (Union Berlin)

Am Ende kam alles anders. Bonucci stand für Union wettbewerbsübergreifend in nur zehn Spielen auf dem Platz, erzielte dabei einen Treffer. Der Europameister von 2021 kam nie wirklich in der Hauptstadt an und flüchtete nun in die Türkei zu Fenerbahce. Er ist jedoch nicht der einzige Weltstar, der am "Ende" seiner Karriere in der Bundesliga scheiterte. © 2023 Getty Images