Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Galatasaray erhöht wohl Angebot für FCB-Flop - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 10.08.2025
  • 10:03 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

Inhalt

+++ 10. August, 09:43 Uhr: Galatasaray wohl mit verbessertem Angebot für Sacha Boey +++

Der türkische Topklub Galatasaray Istanbul bekräftigt das Interesse an Sacha Boey wohl in Form eines neuen Angebots an den Rechtsverteidiger des FC Bayern.

Laut dem türkischen Journalisten Yakup Cinar vom Portal "Yeni Acık" bietet der Süper-Lig-Klub Boey nun wohl ein Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro und hat damit die vorherige Offerte noch einmal aufgestockt.

Ob das allerdings dazu führt, dass Boey zu seinem Ex-Klub an den Bosporus zurückkehrt, ist laut "Sportbild" offen. Demnach zögere Boey aktuell noch mit einem Abgang aus München.

Nach Einsätzen zuletzt bei der FIFA Klub-WM erhoffe sich der 24-Jährige wohl eine neue Chance von Coach Vincent Kompany beim Rekordmeister, zumal er auch noch einen längerfristigen und gut dotierten Vertrag bis zum Sommer 2028 in der Tasche hat.

Zudem soll es laut "Sunderland Echo" mit Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland einen weiteren Interessenten im Werben um Boey geben.

+++ 09. August, 17:15 Uhr: Al Nassr wohl mit erstem Angebot für Kingsley Coman +++

Im Werben um Kingsley Coman will Al Nassr nun wohl die nächsten Schritte einleiten. Wie "Sky" berichtet, soll der saudi-arabische Topklub ein Ablöse-Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro vorbereiten, welches in Kürze an der Säbener Straße eingehen dürfte.

Coman hat in München noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, in der Wüste winkt ihm wohl ein Kontrakt bis 2028 mit einem Netto-Jahresgehalt von 20 bis 25 Millionen Euro.

+++ 09. August, 14:54 Uhr: FC Bayern bestätigt Ausfall von Talent Paul Wanner +++

Wie der FC Bayern am Samstag bestätigte, fällt Talent Paul Wanner vorerst aus. Demnach habe sich der 19-Jährige im Testspiel gegen Tottenham Hotspur eine kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.

Wann das FCB-Juwel voraussichtlich wieder zur Verfügung stehen wird, ließen die Münchner in ihrer Pressemitteilung offen.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
06/2025DeutschlandJonathan TahABBayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusen
06/2025DeutschlandTom BischofMF1899 Hoffenheim1899 HoffenheimHoffenheim
06/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
06/2025DeutschlandCassiano KialaABBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
06/2025DeutschlandFrans KrätzigAB1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
06/2025PortugalDavid DaiberMF
06/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
04/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMF
04/2025DeutschlandLennart KarlMFBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025DeutschlandWisdom MikeST
02/2025KroatienGabriel VidovićST1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05Mainz 05
01/2025DeutschlandJonas UrbigTW1. FC Köln1. FC KölnKöln

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb
06/2025DeutschlandFrans KrätzigABRB SalzburgRB SalzburgRB Salzburg
02/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
02/2025DeutschlandNoël AsékoMFHannover 96Hannover 96Hannover
02/2025FrankreichMathys TelSTTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
01/2025DeutschlandArijon IbrahimovićSTLazio RomLazio RomLazio Rom
01/2025AustralienNestory IrankundaSTGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
