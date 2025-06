FC Bayern München: Heimtrikot 2025/2026 offiziell - Fans mit harter Kritik!

Der FC Bayern München hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2025/2026 bestätigt. Und erntet damit heftige Kritik bei ihren Fans. Die Bundesligasaison 2024/25 ist Geschichte, die neue Spielzeit steht aber bereits in den Startlöchern. Dementsprechend werden nach und nach auch die neuen Trikots publik. In den sozialen Netzwerken sind Bilder des erst vermeintlichen neuen Heimtrikots des FC Bayern aufgetaucht. Der Verein hat die Ausgabe mittlerweile bestätigt.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Ein Jersey in klassischer roter Farbe mit weißen Akzenten an Kragen und am Bauch. Das Motto "Mia san Mia" ist zudem wieder an der Rückseite auf Halshöhe eingearbeitet.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen