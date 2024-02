Anzeige

Nach zwei Pleiten in Folge könnte jede weitere Niederlage das Aus für Thomas Tuchel bei Bayern München bedeuten. Als Nachfolger käme wohl nur ein Mann in Frage. Das ist der Stand.

Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar

Die Worte, die Manuel Neuer nach dem 0:1 bei Lazio Rom wählte, hörten sich nicht nach "Mia san Mia" an, sondern erinnerten eher an einen Abstiegskandidaten.

"Wir brauchen Erfolgserlebnisse, wir brauchen Erfolgsmomente. Es geht nur über Siege, über Tore, über Sicherheit, die du bekommst", sagte der Bayern-Kapitän.

Die Chance dazu besteht am Sonntag beim Tabellen-14. Bochum (ab 17.30 Uhr im Liveticker), gegen die es in vier der vergangenen fünf Spiele seit der Bundesliga-Rückkehr des VfL klare Münchner Siege gab. Gleich drei Begegnungen endeten sogar mit 7:0 für den FCB, zuletzt in der Hinrunde dieser Saison.

Vor fast genau zwei Jahren allerdings kassierten die Bayern eine herbe 2:4-Pleite an der Castroper Straße. Und auch nach der zweiten Niederlage in Folge in Rom war die Verunsicherung zu spüren, ob in Bochum die Wende geschafft wird.

Denn die Gastgeber sind unangenehm zu spielen und haben zu Hause nur einmal in dieser Saison verloren, und das ist viereinhalb Monate her. Trotzdem wäre der Auftritt im Ruhrgebiet im Normalfall eine klare Sache für den Rekordmeister, doch derzeit ist einiges nicht normal.

Und so wenig ein weiterer Rückschlag ausgeschlossen werden kann, so wenig kann auch eine daraus folgende Konsequenz für den strauchelnden Trainer ausgeschlossen werden.