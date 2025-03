Joao Palhinha kommt beim FC Bayern München nicht in die Spur. Die Chronik eines großen Missverständnis.

Von Justin Kraft

Wenige Zentimeter im Spiel gegen Leverkusen, ein Bruchteil einer Sekunde gegen Bochum – das sind die Maßeinheiten, die letztendlich dafür sorgen, dass Joao Palhinha auf eine weitere Horrorwoche beim FC Bayern München zurückblickt.

Am Mittwoch wurde der Portugiese in der Schlussphase gegen die Werkself eingewechselt und hatte nach einem spektakulären Hackentrick von Jamal Musiala die große Chance auf das 4:0. Es wäre ein Ergebnis gewesen, das auch die letzten minimalen Zweifel am Weiterkommen des FCB beseitigt hätte. Das für noch mehr Entspannung gesorgt hätte.

Doch Palhinha setzte seinen Abschluss an die Latte. In den sozialen Netzwerken kassierte er dafür von zahlreichen Bayern-Fans unverhältnismäßig heftige Kritik. Er habe Musiala eines Traumassists beraubt, schrieben beispielsweise einige User. Wenige Tage bekam er gegen Bochum die Chance, seiner Geschichte in München wieder einen positiveren Spin zu geben.

Schon nach 42 Minuten war sein Arbeitstag aber beendet. Eigentlich wollte der Sechser nur einen Pass spielen, doch er hatte das Pech, dass er beim Durchschwingen des Beins mit offener Sohle seinen Gegenspieler sehr weit über dem Knöchel traf. Ein harter, aber vertretbarer Platzverweis.