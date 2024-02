Trotzdem beorderte ihn Thomas Tuchel am Samstagabend beim 2:1-Sieg des FC Bayern München gegen RB Leipzig nach hinten rechts. Und tatsächlich wäre es gut, wenn Kimmich bis zum Sommer Rechtsverteidiger bleiben würde. Einige Gründe sprechen dafür.

"Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt." Diesen Satz geben Profifußballer immer wieder gerne zu Protokoll, wenn sie auf ungewohnter Position aushelfen müssen. Es ist eine der am häufigsten gehörten Phrasen im Profifußball.

Hinten rechts hingegen fehlen Noussair Mazraoui und Sacha Boey verletzt, Konrad Laimer kehrte gerade erst von einer Verletzung zurück. Spielt Kimmich hinten rechts, kann Tuchel Pavlovic weiter im Mittelfeld einsetzen und hat somit zwei Top-Spieler in seiner Startelf, in der sonst vielleicht nur Platz für einen der beiden wäre.

Ganz ähnlich ist die Situation in der Nationalmannschaft. Während es im Mittefeld spätestens nach der Rückkehr von Toni Kroos ein massives Überangebot an starken Spielern gibt, ist die Position hinten rechts eine Baustelle. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zuletzt keine Zweifel daran gelassen, dass er diese bei der Europameisterschaft im Sommer mit Joshua Kimmich schließen will.

Kimmich könnte sich also beim FC Bayern für die Heim-EM einspielen. Schon gegen Leipzig zeigte er, dass er ein sehr guter Rechtsverteidiger ist. Mit ausreichend Spielpraxis sollte er bis zur EM auf Top-Level kommen.