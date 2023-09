Dani Olmo (RB Leipzig)

Leipzigs Spanier Dani Olmo präsentiert sich in dieser Saison schon früh in bestechender Form - was auch von Manchester City registriert wird. Allzu große Hoffnungen sollte sich City aber nicht machen. RB-Boss Oliver Mintzlaff stellte in der "BILD" klar: "Dani Olmo wird in dieser Saison zum Kader der Leipziger gehören. Egal wer Interesse hat, er ist hier und er bleibt." Der 25-Jährige war sowohl im Supercup gegen die Bayern (3:0) und zum Bundesliga-Start gegen Leverkusen (2:3) bester Leipziger. © Jan Huebner