+++ 28. Januar, 14:45 Uhr: Sorgen um Neuer, Entwarnung in der Innenverteidigung +++

+++ 30. Januar, 12:59 Uhr: Ersatz für Duran? Aston Villa wohl an Tel dran +++

Tels Vertrag an der Säbener Straße läuft noch langfristig bis zum Sommer 2029. Neben Aston Villa sollen zahlreiche weitere Klubs Interesse am 19-jährigen Franzosen haben, darunter offenbar Tottenham Hotspur, Manchester United, der FC Arsenal und aus der Bundesliga auch Eintracht Frankfurt.

Laut dem Bericht habe man dem Spieler bereits mitgeteilt, nicht mit ihm in das letzte Vertragsjahr zu gehen, sondern im Sommer noch einmal eine Ablösesumme einstreichen zu wollen.

Ein Name, der dabei schon im vergangenen Sommer immer wieder auftauchte, ist Leon Goretzka. Sein geschätztes Gehalt von 17 Millionen Euro pro Saison wollen sich die Bosse offenbar einsparen und seine Position im Kader stattdessen mit den Talenten Aleksandar Pavlovic und Neuzugang Tom Bischof besetzen.

Nach Informationen der "Sport Bild" hat der Aufsichtsrat des FC Bayern den Etat für Spielergehälter in der Zukunft auf 300 Millionen Euro gedeckelt.

Neuer war beim Abschlusstraining der Mannschaft am Dienstag nicht dabei, trainierte aber individuell. Wie die "Bild" berichtet hatte, war der Weltmeister von 2014 zuletzt "etwas angeschlagen".

"Manuel wird auf dem Platz dabei sein", sagte Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Königsklasse.

Bayern-Torwart Manuel Neuer wird am Mittwoch am letzten Champions-League-Spieltag gegen Slovan Bratislava (21 Uhr im Liveticker) zwischen den Pfosten stehen.

Für Manuel Neuer wird ein Einsatz im letzten Champions-League-Vorrundenspiel gegen Slovan Bratislava (Mittwoch, 21 Uhr im Liveticker) ein Wettrennen mit der Zeit.

Der angeschlagene Bayern-Kapitän musste auch beim Abschlusstraining am Dienstag an der Säbener Straße passen, nachdem er schon am Montag nur eine Einheit im Kraftraum bestreiten konnte.

Da dahinter Daniel Peretz wegen seiner Nierenquetschung verletzt, Sven Ulreich nach seiner Roten Karte beim 0:3 in Rotterdam gesperrt und Neuzugang Jonas Urbig noch nicht spielberechtigt ist, müsste der 19 Jahre alte Max Schmitt einspringen.

Der gebürtige Münchner, Ersatzkeeper der deutschen U-17-Nationalmannschaft beim WM-Triumph 2023, spielt normalerweise in der zweiten Mannschaft der Bayern in der Regionalliga und saß bei den Profis bisher lediglich bei drei Pflichtspielen auf der Bank.

Sollte Schmitt gegen Bratislava sein Debüt feiern, würde der erst 17-Jährige Leon Klanac als Nummer zwei nachrücken. Allerdings geht man aktuell bei Bayern davon aus, dass Neuer rechtzeitig fit wird.

Entwarnung gibt es dagegen in der FCB-Abwehr, wo die beiden Stamm-Innenverteidiger Dayot Upamecano und Minjae Kim nach ihrer Pause am Vortag bei der letzten Einheit wieder dabei waren.

Backup Eric Dier fällt hingegen aus. Zudem können Leon Goretzka, Alphonso Davies und Hiroki Ito verletzungsbedingt nicht spielen.