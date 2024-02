FC Bayern München: Max Eberl wird neuer Sportvorstand

Anzeige

Die Entscheidung ist gefallen! Max Eberl wird neuer Sportvorstand beim Rekordmeister FC Bayern München. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Der FC Bayern München hat die Verpflichtung von Max Eberl als neuen Sportvorstand nun offiziell bestätigt. Das ist das Ergebnis der Münchner Aufsichtsratssitzung vom Montag. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst, wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärte.

Eberl war zuletzt bis September 2023 Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig und kehrt nun zum FC Bayern zurück, wo er einst auch schon als Profi spielte.

Der 50-Jährige unterschrieb beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Da Eberl trotz der erfolgten Trennung immer noch bei den Leipzigern unter Vertrag stand, soll laut "Bild" eine Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro fällig werden.

"Ich habe meine gesamte Kindheit und Jugend beim FC Bayern und in München verbracht, daher ist es etwas Besonderes für mich, jetzt in neuer Rolle wieder zu dem Verein zurückzukehren, bei dem alles begonnen hat", wird Eberl in der Pressemitteilung zitiert: "Die Aufgabe als Sportvorstand ist eine große Herausforderung, die ich mit viel Respekt und Demut, allerdings mit noch mehr Vorfreude angehen werde."